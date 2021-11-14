«Опасный сахар»: почему у миллионов россиян выявляют диабет

14 ноября — Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Сегодня во всем мире диабетом страдают более 537 млн человек, в России — более 5 млн . В чем состоит опасность этого заболевания, можно ли его вылечить и какие методы профилактики существуют, выясняли «Известия».

Что такое сахарный диабет

14 ноября считается Всемирным днем борьбы с сахарным диабетом, который проводится под эгидой ООН с 2006 года. По данным Международной федерации диабета, в 2021 году количество больных диабетом в мире достигло 537 млн человек.

В России, по статистике Минздрава, проживает более 5 млн человек с сахарным диабетом. Согласно исследованию ФНКЦ ФМБА России, проведенному в 2020 году, сахарный диабет входит в топ-10 хронических заболеваний, наиболее распространенных среди россиян.

Только в 2021 году в терапевтическое отделение центра поступило 250 пациентов с диабетом второго типа (ДБ 2, инсулиннезависимый), развивающимся на фоне избыточной массы тела и недостаточной физической активности. Диабет первого типа (ДБ 1, инсулинозависимый) менее распространен — в медцентре наблюдаются 20 пациентов с этой формой заболевания.

Опасный сахар Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Сахарный диабет — хроническая болезнь, развивающаяся из-за недостаточной выработки гормона инсулина (ДБ 1) или неэффективного его использования (ДБ 2), из-за чего существенно повышается уровень сахара в крови, — объясняет «Известиям» врач-эндокринолог ФНКЦ ФМБА России Наталия Ефремова. — Дискомфорт и усталость, которые характерны для диабета, человек может списывать на хронический стресс и переутомление. Но всё же есть признаки, которые четко указывают на появление диабета: резкая потеря веса, постоянная жажда, частое мочеиспускание, «песок в глазах», судороги в икроножных мышцах.

По словам врача, в группу риска по диабету попадают люди старше 40 лет с избыточной массой тела, а также те, у кого болеют близкие родственники (родители, братья, сестры). Таким пациентам необходимо обязательно ежегодно проходить обследование у эндокринолога, сдавать кровь для определения уровня сахара, а также пересмотреть свой рацион в пользу здоровой еды.

Постановка диагноза и лечение

Для того чтобы поставить диагноз сахарный диабет, человеку нужно провести ряд исследований. В их числе — анализ крови на глюкозу, гликозилированный гемоглобин, С-пептид и инсулин, а также анализ мочи на наличие глюкозы и кетоновых тел , говорит терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Нэя Георгиева.

Самый важный клинический симптом, указывающий на диабет, — повышение уровня глюкозы в крови (более 6,5 ммоль/л).

— Лечение сахарного диабета зависит от его типа, — рассказывает врач. — Пациенты с первым типом (СД 1) должны получать инсулин. Он бывает разных видов: короткого, среднего и ультракороткого действия, подбирается врачом индивидуально для каждого пациента. При СД 2 назначают в основном сахароснижающие средства, а назначение инсулина происходит только при неэффективности медикаментозной терапии.

Опасный сахар Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Каждый человек с сахарным диабетом должен наблюдаться у эндокринолога. Ему необходимо ежедневно контролировать уровень глюкозы, своевременно принимать препараты и придерживаться правильного питания.

— Также не стоит забывать, что диабет осложняется развитием полиорганных нарушений — усилением проницаемости и ломкости сосудистой стенки, диабетической полинейропатии (поражение периферических нервов), диабетической ретинопатии (разрушение сетчатки глаза), нефропатии (поражение сосудов почек) и трофическими язвами (из-за снижения регенерации тканей). Для того чтобы не допустить этого, терапия должна быть непрерывной, — отмечает Нэя Георгиева.

Питание и ограничения при диабете

Существует миф, что человек может заболеть диабетом, если будет есть много сладкого. Однако это совсем не так , отмечает врач-эндокринолог ФНКЦ ФМБА России Наталия Ефремова.

— На возникновение диабета второго типа влияют наследственная предрасположенность или повышение веса, а заболевание первого типа проявляется при повреждении клеток, вырабатывающих инсулин, — поясняет врач.

При сахарном диабете второго типа пациенту следует исключить из рациона рафинированные углеводы (конфеты, мучные изделия, мед) и сухофрукты, а при первом типе можно есть все продукты, но важно подсчитывать потребляемое количество углеводов в своем рационе.

Опасный сахар Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— При диабете желательно питаться три раза в день в одно и то же время и отказаться от жирных и высококалорийных блюд. Важно употреблять много клетчатки, которая содержится в орехах и овощах, а хорошей альтернативой мясу может стать рыба , — отмечает эндокринолог.

По ее словам, для людей, страдающих от диабета, опасны даже малейшие повреждения на коже: из-за высокой концентрации глюкозы в крови раны затягиваются крайне медленно, а при долгом заживлении в них могут попадать бактерии, что может в тяжелых случаях вынуждать врачей ампутировать пораженные конечности при возникновении незаживающих язв.

Можно ли вылечить диабет

По утверждению врачей, полностью вылечить сахарный диабет нельзя. Разработанная на данный момент терапия позволяет лишь замедлить прогрессирование болезни и снизить риск развития осложнений. Одним из основных методов лечения диабета является применение препаратов инсулина. Инсулин вводится подкожно, быстро всасывается в кровь, тем самым вызывая резкое снижение глюкозы.

— Диабет остается неизлечимым заболеванием, но сегодня доступно множество средств для его контроля, — говорит Наталия Ефремова. — Человек с диагнозом сахарный диабет может прожить долгую, счастливую и полноценную жизнь, если будет уделять должное внимание своему здоровью.

По ее словам, пациентам с диабетом необходимо придерживаться принципов правильного сбалансированного питания, вести здоровый образ жизни и наблюдаться у врача. Кроме того, таким людям важно контролировать свои эмоции — стресс способствует повышению уровня сахара в крови.

Опасный сахар Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Также существуют методы профилактики диабета, которые особенно полезно соблюдать людям, имеющим наследственную предрасположенность к нему. Эндокринолог сети медицинских центров «Поликлиника.ру» Мария Абакумова относит к ним ограничение быстрых углеводов, физическую активность, поддержание нормальной массы тела, правильное питание и минимизацию стрессов. Также для предупреждения развития сахарного диабета врач рекомендует принимать витамин D.

Диабет и коронавирус

По заявлению главы Минздрава Михаила Мурашко, сахарный диабет — наиболее опасное из всех хронических заболеваний при коронавирусе. В случае если пациент с диабетом заразится ковидом, вне зависимости от выраженности симптомов, ему необходимо вызвать на дом врача для оценки состояния здоровья.

— Пациенты с наличием осложнений диабета переносят коронавирус более тяжело, у них бывает высокий процент поражения легочной ткани, и, несомненно, они должны незамедлительно подлежать госпитализации, — говорит Нэя Георгиева.

На протяжении всего заболевания человеку следует тщательно контролировать уровень глюкозы и вести дневник самоконтроля, пить много жидкости, стараться избегать приема диуретических препаратов. При любом отклонении (как лабораторном — повышении глюкозы выше 13 ммоль/л, так и физическом — усилении симптоматики) необходимо обратиться за помощью к врачу.

Опасный сахар Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Коронавирус провоцирует развитие кетоацидоза — происходит нарушение обмена электролитов, что, в свою очередь, ухудшает функционирование всех органов и систем, — объясняет врач-эндокринолог ФНКЦ ФМБА России Наталия Ефремова. — Кроме того, длительная глюкокортикостероидная терапия, назначаемая для лечения дыхательной недостаточности, может спровоцировать развитие стероидиндуцированного сахарного диабета.

По статистике, около четверти случаев тяжелых форм коронавирусной инфекции сопровождает нарушение углеводного обмена. Потому этой категории пациентов показана вакцинация, заключает собеседница «Известий».