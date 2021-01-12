Черная полоска: во всех регионах не хватает тестов для диабетиков

В нужном объеме тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови не получают в России ни взрослые, ни дети. Причем проблема актуальна для всех регионов. К такому выводу пришли в Совете при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, проанализировав данные Росздравнадзора за 10 месяцев 2020 года. По подсчетам специалистов, в прошлом году детям выдали лишь 32% от необходимого объема расходников для глюкометров, взрослым — около 20%. Для исправления ситуации требуется дополнительно выделить порядка 5 млрд рублей и ускорить разработку федерального проекта по борьбе с сахарным диабетом.

Вопреки нормативам

Ни один регион не выполняет нормативы клинических рекомендаций в обеспечении больных диабетом первого типа диагностическими средствами. К такому выводу на основании данных Росздравнадзора пришли специалисты секции «Медицина и фармацевтика» Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, сообщили «Известиям» в совете. Поручение Минздраву и Росздравнадзору проанализировать потребность детей и взрослых в диагностических средствах дала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета в октябре 2020 года.

Черная полоска Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Согласно клиническим рекомендациям Минздрава «Сахарный диабет первого типа у детей» и «Сахарный диабет первого типа у взрослых», частота самоконтроля уровня глюкозы в крови должна составлять у детей и подростков в среднем восемь раз в сутки, у взрослых — не менее четырех раз. При этом, по данным Росздравнадзора, в период с 1 января по 1 ноября 2020 года каждый ребенок с этим диагнозом получал в среднем лишь по три тест-полоски в сутки, каждый взрослый — менее одной тест-полоски , сообщили «Известиям» в совете.

В ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России посчитали, что детям с сахарным диабетом первого типа в год необходимо 137 млн тест-полосок, взрослым — 436 млн. При этом, по примерным расчетам специалистов секции «Медицина и фармацевтика», в 2020 году объем выданных тест-полосок составил только 32% (44 млн) для детей и 20% (88 млн) для взрослых.

Вопрос на 5 млрд

В декабре 2020 года в НМИЦ эндокринологии состоялось установочное совещание с регионами по разработке федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» и внесению его в госпрограмму «Развитие здравоохранения». На нем было объявлено о создании рабочей группы, которая займется подготовкой и реализацией документа. Председателем был назначен президент ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ академик РАН Иван Дедов. На том же совещании он сообщил, что абсолютное число больных сахарным диабетом в мире и в России в 2019 году составляло соответственно 463 млн и 8,3 млн. Применительно к России, это 6,1% от всего населения страны, уточнил академик.

Черная полоска Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Проект предполагает выделение соответствующего финансирования, что сделает возможным доведение обеспеченности тест-полосками до необходимого уровня в соответствии с клиническими рекомендациями, — пояснил член Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере Петр Родионов.

Специалисты секции «Медицина и фармацевтика» подсчитали, что на обеспечение и взрослых, и детей тест-полосками в соответствии с клиническими рекомендациями необходимо дополнительно выделить свыше 5 млрд рублей.

Мишень для ковида

Сегодня проблема обеспеченности пациентов с сахарным диабетом средствами самоконтроля уровня глюкозы становится всё более острой, считает Иван Дедов.



— Согласно научным данным, если пациент с сахарным диабетом первого типа недостаточно контролирует свое заболевание, продолжительность его жизни сокращается почти на восемь лет, — рассказал эксперт «Известиям». — При тех же условиях сахарный диабет второго типа сокращает жизнь пациента почти на два года. Сегодня доказано, что при высоком уровне гликированного гемоглобина и плохом его контроле на протяжении года один пациент с сахарным диабетом может терять около 100 дней потенциальной жизни. И всё это касается людей трудоспособного возраста (30–64 года).

Черная полоска Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Кроме того, отметил он, именно пациенты с сахарным диабетом подвержены дополнительным рискам при заболевании коронавирусной инфекцией.

— Смертность у лиц с диабетом при CОVID-19 выше, чем у пациентов без этого заболевания. Причем риск летального исхода возрастает именно у тех больных, у которых повышен гликированный гемоглобин. Такое может произойти, если человек не контролирует свое состояние, не был обучен в школе диабета, не осознает важность регулярного замера уровня глюкозы в крови и не имеет доступа к тест-полоскам , — подчеркнул Иван Дедов.

По остаточному принципу

По распоряжению правительства РФ от 31 декабря 2018 года № 3053-р, тест-полоски входят в перечень бесплатных медицинских изделий, отпускаемых по рецептам.



Ранее «Известия» писали, что из нескольких регионов поступали жалобы от больных диабетом на проблемы с получением тест-полосок для глюкометров по льготе. Как рассказал тогда «Известиям» Петр Родионов, сложности с обеспечением тест-полосками связаны с тем, что во многих субъектах их закупка финансируется по остаточному принципу.



— До сих пор не приняты стандарты оказания медицинской помощи для больных сахарным диабетом, поэтому каждый субъект решает сам, сколько средств выделять на эту статью. То есть нет законодательно закрепленной нормы, сколько тест-полосок каждый пациент должен получить , — отметил он в сентябре 2020-го в беседе с «Известиями».

Темная полоска Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Больные сахарным диабетом у нас в стране обеспечиваются из двух источников: инвалиды — из федерального бюджета, все остальные — из региональных, пояснил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.



— Наиболее бедные регионы на тест-полосках экономят из-за дефицита бюджета. По этому поводу нужна жесткая позиция, нельзя допускать дефицитный бюджет в части обеспечения необходимыми лекарствами и изделиями медицинского назначения, — сказал депутат «Известиям».



Редакция направила запросы в Минздрав и Росздравнадзор с просьбой уточнить, сколько было выдано бесплатно тест-полосок в 2020 году.