Жизненные уроки: как работают школы диабета

Численность россиян с сахарным диабетом продолжает расти: согласно национальному регистру, на сегодняшний день в стране зарегистрировано более 5,1 млн заболевших. При этом количество так называемых школ диабета, где людям помогают как в лечении, так и в организации повседневной жизни, с каждым годом уменьшается. Как работают такие заведения сегодня и какие проблемы они решают — в материале «Известий».

Для любого возраста

После долгого перерыва, вызванного пандемией, в Нижневартовске вновь начинает работать школа для родителей, чьи дети больны сахарным диабетом 1-го типа. Она создана для того, чтобы помочь взрослым научиться жить с заболеванием, диагностированным у их ребЕнка. Подобного рода мероприятия проводятся и в Нижнем Новгороде — занимается их организацией местная школа диабета.

Как рассказал «Известиям» президент Нижегородской диабетической лиги Владимир Сентялов, такие занятия проводятся уже несколько лет.

— У нас школы диабета, насколько мне известно, есть только при стационарах. Когда пациент ложится в больницу, ему предлагают наряду с проведением терапии еще и курс, состоящий из нескольких занятий. Но это капля в море, так как пациентов у нас очень много , — рассказывает Сентялов. — Раньше наша школа никогда не получала никакой государственной поддержки, сейчас же такое обучение проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Мы также используем возможности передачи по конференц-связи с записью этих курсов, чтобы те, кто не смогли поприсутствовать, смогли это дома прослушать.

Как пояснила в разговоре с «Известиями» специалист по социальной работе, координатор социальных проектов Нижегородской диабетической лиги Евгения Итальянкина, занятия поделены по определенным категориям, в зависимости от типа диабета.

Жизненные уроки Участники проекта «Образовательное пространство для детей и взрослых с сахарным диабетом 1-го типа «ДИА-lab» в Нижнем Новогороде Фото: vk.com/dialiga

— Есть сахарный диабет 1-го типа, который затрагивает в основном людей от 0 до где-то 35–40 лет, и 2-го типа, характерный для людей старше 40 лет. Если мы берем школу для детей, то здесь занятия также делятся на два вида: для тех, кто пользуется шприц-ручками и с помощью них вводит инсулин, а также для детей, которые находятся на помповой инсулинотерапии. По такому же принципу делятся учебные мероприятия и для взрослых.

Естественно, все пациенты любят поговорить и задать дополнительные вопросы врачам, но это не всегда удается сделать во время приема, именно этим и объясняется востребованность таких школ, отмечает специалист.

— Человек, который сталкивается с заболеванием впервые, испытывает шок и психологический, и в плане медицины тоже, потому что наши врачи сейчас работают на износ и не всегда им удается уделить столько времени, сколько необходимо пациентам, — рассказывает она. — Наша школа включает шесть занятий, и все они посвящены определенной тематике, начиная с того, что такое диабет. Также во время занятий рассказывается и то, как его лечить, как питаться, отдельный урок всегда посвящен физическим нагрузкам. К нам обращаются люди самого разного возраста, в том числе и родители с детьми, и молодежь.

Острая нехватка

Между тем в целом по России в настоящее время отмечается резкое снижение количества школ диабета, где пациентам рассказывают о важности проведения регулярного тестирования, о методах лечения и выстраивания здорового образа жизни, сообщила в разговоре с «Известиями» президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова. Если в 2014 году в РФ действовало более 1500 школ диабета, то к 2020 году осталось менее 900, указывает она.

Жизненные уроки Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Такое обучение началось в России еще в 1990-е годы, но на сегодняшний день в стандарты медицинской помощи школы диабета практически не входят, сообщил в разговоре с «Известиями» президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.

— Чтобы занимались этим врачи — это дорого, обычно этим занимаются медсестры, — отмечает он. — Но у нас нет ни одного подразделения, где готовили бы медсестер, которые могли бы заниматься таким обучением хотя бы через интернет, и это большая проблема . Пока в стандартах нет такого, что люди должны получить в поликлиниках минимальный набор знаний. Сейчас этим в основном занимаются добровольцы и группы взаимопомощи. Чаще всего это родители больных детей, но по России их всего 25 тыс. человек, то есть очень немного. Что касается взрослого населения, то у нас зарегистрировано 5 млн человек тех, кто входит в регистр больных диабетом, то есть это те, кто получают лекарства, но на каждого болеющего, входящего в регистр, есть 3,8 человек, которые о своем заболевании не знают или на учете не стоят.

В целом же по России люди с диабетом крайне плохо информированы об этой болезни.

Жизненные уроки Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Более 90% диабетиков — это люди со вторым типом диабета, которые заболевают лет в 40 и начинают заниматься своим здоровьем только после выхода на пенсию. И проблема в том, что не всегда такие люди умеют пользоваться компьютером и интернетом, где они могли бы найти полезную информацию , — продолжает Богомолов. — А вопросов возникает немало. Необходимо мерить сахар в крови на глюкометре, но встает вопрос, что с этими показателями люди должны уметь что-то делать, но они не умеют, а врачи перегружены.

Диабетическая ассоциация уже много лет выпускает различные информационные материалы и видео, но такая работа должна иметь куда более массовый характер, уверен Богомолов.

Больше информации — меньше осложнений

Качество жизни людей с диабетом зависит не только от своевременного и полноценного обеспечения больных жизненно важными лекарственными сахароснижающими препаратами и средствами самоконтроля, но и от степени знания своей болезни и своих прав как пациента , подчеркивает Эльвира Густова.

— Обучением в школах диабета необходимо заниматься системно и на постоянной основе с созданием и применением образовательных онлайн-модулей, которые позволяют в доступной, короткой форме получать людям с диабетом ответы на самые насущные вопросы, касающиеся их ежедневной жизни: об инсулинотерапии, о питании при сахарном диабете, об осложнениях сахарного диабета, о медицинских девайсах для людей, живущих с сахарным диабетом, о планировании и ведении беременности у женщин с сахарным диабетом 1-го типа и т.д. В таком интерактивном и доступном формате широкая аудитория пациентов может найти ответы на свои вопросы, а близкие и родные пациентов — получить дополнительную информацию о диабете и жизни с этим диагнозом.

Жизненные уроки Фото: ТАСС/CTK Photo/Ondrej Deml

Главная задача этих школ заключается в создании грамотного подхода к управлению диабетом, отмечает в разговоре с «Известиями» председатель Санкт-Петербургского диабетического общества Марина Шипулина.

— Вот вчера человек не болел диабетом, а сейчас ему поставили диагноз, и он теперь должен уметь менять дозу, подбирать питание, правильно регулировать свою нагрузку, знать препараты — вот эти все знания и получаются в школе, — поясняет она. — Чем лучше человек будет информирован, тем меньше у него будет осложнений. Но эти школы требуют государственной поддержки для обучения таких преподавателей .

Вопрос поднят

Между тем в начале ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и ФОМС определить понятие «школа диабета», а затем доложить о результатах в Совет при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере.

Так, регионы должны были представить в Минздрав информацию о деятельности таких школ: их количестве, видах медорганизаций, на базе которых они работают, а также числу и стоимости оказанных услуг до 30 ноября. В регионы же, в свою очередь, должны были быть направлены методические рекомендации по вопросам организации работы подобных учреждений.

Жизненные уроки Фото: Depositphotos

На момент публикации материала Минздрав не ответил на запрос «Известий» о результатах деятельности, касающейся работы школ диабета.