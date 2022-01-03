Биолог назвала группы крови со способностью противостоять COVID-19

Кровь людей с разными группами имеет не совсем одинаковый молекулярный состав. В первой и третьей группах есть определенные антитела, которые помогают организму «придавить» коронавирус и даже не заболеть, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова 3 января.

По словам профессора, статистически доказано, что люди с первой и третьей группами крови менее подвержены инфицированию и немного легче переносят болезнь.

«И в первой, и в третьей группах есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном. Поэтому когда такой человек встречается с коронавирусом, то его собственные антитела без всякой прививки могут слегка «придавить» вирус, что позволит приглушить симптомы. А если доза вируса при заражении была маленькой, то пациент может и не заболеть», — объяснила она в беседе с «Лента.ру».

Однако важно учесть, что вероятность не заболеть или перенести инфекцию легко у обладателей первой и третьей групп крови ниже приблизительно на 10%, подчеркнула Баранова.

«Например, известно, что вариант «Омикрон» в самолетах распространяется в два раза эффективнее, чем «Дельта». В два! А я вам только что дала преимущество в 10%. Разве эта фора повлияет на то, получите вы «Омикрон» или нет? Почти нет. Поэтому — носите маски!» — рекомендовала эксперт.

6 декабря врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Владимир Подхомутников рассказал, что группа крови может являться причиной плохой переносимости прививок. По словам медика, первая группа крови характеризуется крайне высокой чувствительностью на прививки. Часто у ее обладателей в течение первых трех дней после прививки отмечаются повышение температуры, раздражительность, вялость.