Прямой эфир
Мир
Тест министра обороны США на COVID дал положительный результат
Мир
Полиция задержала 30 участников антиковидной акции в Амстердаме
Мир
В США указали на накопление зерновых культур КНР
Мир
Зеленский обсудил с Байденом действия по сохранению мира в Европе
Общество
«Омикрон»-штамм выявили в Карелии
Мир
Генконсульство РФ в Хургаде предупредило россиян о задержках рейсов
Мир
Премьер-министр Судана Хамдок объявил об отставке
Мир
В Турции построят первый «фруктовый» национальный парк
Мир
Роналдо заболел COVID-19
Спорт
Главный тренер сборной России заявил о желании поехать на следующий МЧМ по хоккею
Сюжет:

Биолог назвала группы крови со способностью противостоять COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кровь людей с разными группами имеет не совсем одинаковый молекулярный состав. В первой и третьей группах есть определенные антитела, которые помогают организму «придавить» коронавирус и даже не заболеть, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова 3 января.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

По словам профессора, статистически доказано, что люди с первой и третьей группами крови менее подвержены инфицированию и немного легче переносят болезнь.

«И в первой, и в третьей группах есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном. Поэтому когда такой человек встречается с коронавирусом, то его собственные антитела без всякой прививки могут слегка «придавить» вирус, что позволит приглушить симптомы. А если доза вируса при заражении была маленькой, то пациент может и не заболеть», — объяснила она в беседе с «Лента.ру».

Однако важно учесть, что вероятность не заболеть или перенести инфекцию легко у обладателей первой и третьей групп крови ниже приблизительно на 10%, подчеркнула Баранова.

«Например, известно, что вариант «Омикрон» в самолетах распространяется в два раза эффективнее, чем «Дельта». В два! А я вам только что дала преимущество в 10%. Разве эта фора повлияет на то, получите вы «Омикрон» или нет? Почти нет. Поэтому — носите маски!» — рекомендовала эксперт.

6 декабря врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Владимир Подхомутников рассказал, что группа крови может являться причиной плохой переносимости прививок. По словам медика, первая группа крови характеризуется крайне высокой чувствительностью на прививки. Часто у ее обладателей в течение первых трех дней после прививки отмечаются повышение температуры, раздражительность, вялость.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021