Врач назвал причину плохой переносимости прививок

Группа крови может являться причиной плохой переносимости прививок. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщил врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Владимир Подхомутников.

По словам медика, первая группа крови характеризуется крайне высокой чувствительностью на прививки. Часто у ее обладателей в течение первых трех дней после прививки отмечаются повышение температуры, раздражительность, вялость. В таких случаях употреблять большое количество воды, отметил Подхомутников.

Врач добавил, что у людей с третьей группой крови также наблюдается плохая реакция на прививки. По его словам, это связано с тем, что в нервной системе обладателей данной группы крови вырабатывается огромное количество В-антигенов, пишет «Доктор Питер».

Подхомутников отметил, что обладатели второй и четвертой группы крови положительно переносят поствакциальный период. При этом он уточнил, что у таких людей особо чувствителен пищеварительный тракт, поэтому пероральная вакцинация (против полиомиелита) может вызвать негативную реакцию.

29 ноября врач-кардиолог Евгения Антипенко рассказала, что осложнения на сердце являются одним из наиболее частых проявлений постковидного синдрома. По ее словам, для восстановления работы органа после перенесенного COVID-19 следует наблюдать за отсутствием повышенной температуры.

Она отметила, что в основе восстановления лежит расширение двигательного режима, сон по семь-восемь часов, рациональное и сбалансированное питание, борьба со стрессом и отказ от курения.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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