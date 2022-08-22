Цветы для жизни: благотворительная акция соберет десятки миллионов больным детям

Всероссийская акция «Дети вместо цветов» традиционно пройдет 1 сентября. В этот день НКО предлагают ученикам и их родителям подарить учителю один букет от класса, а сэкономленные деньги пожертвовать на благотворительность. Инициаторы акции — фонд «Вера» и детский хоспис «Дом с маяком» — планируют собрать для своих подопечных порядка 57 млн рублей. У других НКО планы скромнее, но даже мелкие пожертвования важны для закупки медоборудования, оплаты обследований и курсов лечения. Успех акции, которая проводится восьмой год подряд, представители фондов объясняют ясным и понятным людям посылом: бесполезные букеты конвертируются в конкретную помощь тяжелобольным детям.

Коляска и концентратор на «цветочные» деньги

Ксюше из Краснодара 8 лет. Она ходит в детский садик, занимается в модельном агентстве, обожает фотографироваться и путешествовать.

В сентябре девочка пойдет в первый класс. Она уже успела познакомится с будущей учительницей и одноклассниками — в школе ее очень ждут. Но для того чтобы Ксюша могла добираться на учебу, передвигаться между классами, а городские тропинки и парки не стали преградой, нужна коляска с электроприводом. У нее врожденная мышечная атрофия.

Одна коляска у Ксюши уже есть — комнатная. Она подходит только для передвижения на ровном полу, город на такой не объедешь. Устройство с электронным приводом стоит неподъемных для Ксюшиной семьи 400 тыс. рублей, а получить его от государства новоиспеченная первоклассница сможет не раньше 2024 года.

Цветы для жизни Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Ксюша — не единственный ребенок, который ждет помощи в этом году. Таких ребят больше тысячи. Среди них, например, Кирюша , как ласково зовут его домашние.

Мальчик родился в 2021 году в городе Ленске, в Якутии. Врачи поставили ему диагнозы «тяжелое органическое поражение центральной нервной системы» и «синдром Дауна». Чуть позже стала усиливаться дыхательная недостаточность. Первые 10 месяцев своей жизни малыш провел в больницах, где ему установили трахеостому и гастростому, чтобы он мог дышать и есть.

Сегодня Кирилл живет вместе со своей семьей. Это произошло благодаря поддержке фонда «Вера» и активной позиции мамы — она обучилась правильному уходу за сыном и приложила все усилия, чтобы он вернулся домой. Но сейчас настало время для очередного обследования, а добраться до больницы можно только на самолете. В небе он не сможет обойтись без портативного кислородного концентратора. Тот, что выдало государство, — стационарный и работает от сети, его не возьмешь в самолет. Стоит аппарат 430 тыс., найти такую сумму самостоятельно родителям Кирюши не по силам.

Цветы для жизни Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Помогут Ксюше и Кириллу участники акции «Дети вместо цветов» — российские школьники и их родители. Инициаторы сбора — фонд «Вера» и детский хоспис «Дом с маяком» — предлагают ученикам подарить учителю на 1 сентября один букет от класса, а сэкономленные деньги пожертвовать на благотворительность.

Сколько планируют собрать НКО

В этом году акция пройдет уже в восьмой раз. Сегодня в ней участвуют не только школы по всей России, но и из других стран.

— За семь лет участники акции собрали более 240 млн рублей, — рассказали в благотворительном фонде помощи хосписам «Вера» . — Под опекой «Веры» и «Дома с маяком» в эти годы было в общей сложности более 8,5 тыс. семей с тяжелобольными детьми. Они смогли вернуться из реанимации домой и жить там, где им и положено: со своими близкими. Тяжелобольной ребенок не обязан лежать в больнице, может жить дома, гулять и даже учиться в школе.

В этом году помощи от «Веры» и «Дома с маяком» ждут больше тысячи детей из разных регионов страны. Организаторы надеются, что им удастся собрать для подопечных сумму, сопоставимую с пожертвованиями 2019 года, — тогда акция привлекла 57 млн рублей.

Цветы для жизни Фото: Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера»

Акцию «Дети вместо цветов» проводят и другие НКО, например, партнерство благотворительных организаций «Перспективы» (они работают ради улучшения жизни детей и взрослых с тяжелой инвалидностью) и фонд Константина Хабенского, помогающий детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Сборы 1 сентября также анонсировали фонды «Дети-бабочки» — он помогает детям с буллезным эпидермолизом, «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и другие.

В «Подсолнухе» заботятся о пациентах с нарушениями иммунитета. Фонд участвует в акции с 2015 года — за это время жизненно важное лечение получили более 100 детей. В этом году НКО планирует собрать 2 млн рублей и помочь 20–25 подопечным.

Фонд «Берегиня» помогает тяжелобольным детям из Пермского края. Среди их подопечных, которые ждут помощи, — маленькая Милана из города Чайковский. Ей всего 5 лет, и все эти годы она борется с опухолью головного мозга и ее последствиями. Сегодня девочке нужны обследование и реабилитация — проезд планируется оплатить из пожертвований участников акции «Дети вместо цветов».

— Акция всероссийская, фонд «Берегиня» присоединился к ней в 2017 году, тогда инициативу поддержала лишь одна школа. Но за четыре года «Дети вместо цветов» стала масштабным и невероятно трогательным мероприятием. За весь период фонду удалось собрать сумму 918,8 тыс. рублей. Эти средства помогли 79 подопечным фонда и подарили им надежду на выздоровление, — рассказали «Известям» в фонде. — В этом году акцией мы планируем собрать 350 тыс. рублей. Ожидаем, что в ней примут участие не менее 2500 человек. На сегодняшний день зарегистрировались почти 900 человек.

Цветы для жизни Учащиеся одной из московских школ принимают участие в благотворительной акции «Дети вместо цветов», 2016 год Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Тяжелобольных детей курирует и Русфонд. В этом году он рассчитывает собрать не менее 3,5 млн рублей и на эти средства оказать помощь не менее 40 детям.

— Русфонд участвует в акции «Дети вместо цветов» с 2017 года, за это время в рамках акции собрано более 13,3 млн рублей пожертвований, — рассказали в пресс-службе фонда. — За всё время акции помощь в лечении получили около трехсот детей. Только в прошлом году за счет собранных средств оказана помощь 56 детям.

Фонд «Жизнь как чудо» заботится о детях с тяжелыми заболеваниями печени. В прошлом году в рамках акции «Дети вместо цветов» ему удалось собрать 370,3 тыс. рублей и помочь 22 маленьким пациентам.

Фонд «Хорошие люди» поддерживает людей с тяжелыми заболевания в Вологодской области. Он проводит похожую акцию «Добрый букет». В прошлом году 23 школы смогли собрать для подопечных НКО 238,5 тыс. рублей. Сегодня на участие подано 14 заявок.

Акция к 1 сентября фонда «Подари жизнь» называется «Начнем с главного». За пять лет существования она помогла собрать более 4 млн рублей.

По мнению председателя комиссии Общественной палаты России по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елены Тополевой-Солдуновой, ус пешная благотворительная акция должна включать несколько составляющих.

— Во-первых, у нее должен быть понятный посыл. В данном случае предлагается не дарить учителям кучу бесполезных букетов, которые им в таком количестве просто не нужны, а помочь детям, которым тяжело. Во-вторых, необходимы умелые организаторы, которые будут активно продвигать акцию. В-третьих, акцию должны проводить те организаторы, которым доверяют, которые ведут прозрачную отчетность и расскажут о результатах, — пояснила она.

Акция «Дети вместо цветов за восемь лет своего существования стала успешной и превратилась в традицию, добавила она.