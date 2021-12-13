 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ заявили о переброске Западом на Украину «боевиков»
Мир
ВОЗ заявила о распространении штамма «Омикрон» в 63 странах мира
Мир
Суд Литвы признал сделку Inta с китайской компанией угрозой нацбезопасности
Общество
Пять африканцев с подозрением на «Омикрон» изолировали в Новой Москве
Мир
Президент Эстонии отказался ехать на зимнюю Олимпиаду в Пекине
Мир
Смертность в США от COVID-19 достигла 800 тысяч из-за штамма «Дельта»
Спорт
Протест Mercedes на итог Гран-при Абу-Даби «Формулы-1» отклонен
Спорт
ХК ЦСКА отреагировал на задержание своих фанатов на матче с «Локомотивом»
Мир
Глава минобороны Украины обвинил ФРГ в блокировке поставок оружия НАТО в Киев
Происшествия
В Воронеже задержан подозреваемый в нападении с ножом на двух мужчин таксист
/

Не себе, а людям: россияне спасли благотворительность в пандемию

Благотворительные фонды фиксируют рост объема пожертвований с прошлого года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный слайд
Начало статьи
Не себе, а людям: россияне спасли благотворительность в пандемию
2021-12-08 19:10:58">
2021-12-08 19:10:58
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Согласно предварительным данным Федеральной налоговой службы (ФНС), общий объем пожертвований на благотворительные цели в прошлом году может оказаться даже выше, чем в допандемийном 2019-м. Схожие цифры дают и фонды, собирающие деньги на помощь россиянам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Но некоторые из них отмечают, что в 2021-м благотворительные бюджеты начал сокращать отечественный бизнес, так что поддержать прежний уровень поступлений в фонды могут только частные лица.

Теория малых дел

Доверяй и проверяй: россиян научат благотворительности
Минэкономразвития разъяснит, как не попасться на удочку мошенников

По результатам на начало августа 2021-го россияне подали почти 7,9 тыс. запросов в ФНС на предоставление налогового вычета по тратам на благотворительные цели за прошлый год — их общая сумма составляет 2,65 млрд рублей. При этом за весь 2019-й таких запросов было чуть более 9,9 тыс. на сумму 3,95 млрд рублей.

Общую сумму за год можно будет посчитать только после 10 февраля 2022-го — именно тогда будут сформированы данные. Но если темпы подачи отчетности о расходах физлиц на благотворительность сохранятся, общая сумма по итогам 2020-го может составить примерно 4,55 млрд рублей — на 15% больше, чем до появления коронавируса.

Разумеется, оценивать объем расходов населения на благотворительность исключительно по данным ФНС не совсем корректно: исходя из предоставленных «Известиям» налоговой службой цифр средний чек по таким операциям в 2020-м составляет 336,3 тыс. рублей. Как объясняет директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова, подсчитанная налоговой сумма — лишь малая часть реальных цифр, которые поступают на счета организованных благотворительных фондов. Многие люди попросту не заполняют декларации по налоговым вычетам на благотворительность, если речь идет о небольших суммах, а ведь именно эти деньги и делают основную «кассу» некоммерческих организаций, работающих в этой сфере.

Не себе, а людям
фнс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Существенно больше людей делают небольшие пожертвования — богачей, способных за раз отдать на эти цели несколько десятков миллионов рублей, у нас в стране не так много. Фонды давно раскусили эту схему и в большинстве не рассчитывают на такого рода пожертвования. Гораздо проще объяснить среднестатистическому гражданину, что условно одна невыпитая чашка кофе, стоимость которой отправлена на добрые дела, и составляет подавляющий объем таких сборов, — объяснила Мерсиянова в беседе с «Известиями».

Холодный город: кто помогает бездомным с наступлением зимы
И что делать, если один из них оказался в вашем подъезде или на станции метро

При этом, по ее словам, данные исследований ВШЭ показывают, что доля взрослого населения страны, делающего пожертвования, в период пандемии упала с 63 до 56%. Но это произошло в основном за счет «уличной» благотворительности из рук в руки.

— То есть снизилась именно доля неформальных платежей, и это произошло по понятным причинам. Но заметного снижения организованных пожертвований, которые делаются через те же благотворительные фонды, мы не видим, — говорит собеседница «Известий».

Так происходит из-за того, что гражданское общество России, одним из безусловно важных институтов которых является благотворительность, имеет мобилизационный характер. То есть наши люди мобилизуются, когда происходит какая-то беда и кому-то нужна помощь, будь то пожары, наводнения и что-то подобное, отметила сотрудница ВШЭ.

Денег понадобится больше

В беседе с «Известиями» представители трех крупных российских благотворительных фондов подтвердили, что в прошлом году поступления от частных лиц в их бюджеты либо не снизились, либо заметно выросли. Так, в фонде продовольствия «Русь» объем пожертвований вырос на 30%, с 1,23 до 1,7 млрд рублей, в фонде «Вера» — на 11%, с 327 до 364 млн, а в фонде «Подари жизнь» остался на уровне последних трех лет в размере 1 млрд рублей.

Фирмам вход разрешен: в социальном казначействе появится новая функция
Как коммерческие компании смогут помогать нуждающимся через государственную систему

Но из-за того, что в 2021-м бизнес начал сокращать бюджеты на такие цели, на помощь частных лиц будет приходиться еще большая доля, хотя в целом она и без того довольно высока. Например, директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова отмечает, что переводы от физлиц составляют от 60 до 70% общего объема поступлений.

При этом фондам постоянно приходится изобретать новые способы мотивировать граждан на благотворительные траты, поскольку некоторые методы безвозвратно устаревают.

— Например, уже два года у нас существенные, в два раза, падения сборов пожертвований на ТВ-каналах, где транслируются сюжеты о наших подопечных, — говорит Екатерина Шергова. — Некоторые каналы перестали выделять нам эфирное время совсем, какие-то каналы сократили количество эфиров, да и в целом этот способ фандрайзинга стал менее эффективным. Но мы ищем и вовлекаем в помощь детям новые аудитории, через другие каналы коммуникации. Поэтому пока нам удается держаться на том же уровне по сборам.

Не себе, а людям
деньги рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Представители фонда «Вера» соглашаются, что подобным организациям приходится подстраиваться под новые, в том числе коронавирусные, реалии: многие из нас могут помочь, заказывая в онлайне продукты и средства гигиены для пациентов хосписов, покупая подарки к Новому году или вызывая такси. Для фонда это огромная поддержка. Особую ценность имеют и подписки на ежемесячные автоматические пожертвования — их число стабильно растет, отмечают в фонде.

Еда и только: ритейл могут освободить от НДС взамен на благотворительность
Почему сейчас магазинам невыгодно отдавать малоимущим товары с истекающим сроком годности

Но не стоит преуменьшать и роль бизнеса в создании дополнительной мотивации. Например, «Яндекс» в этом году запустил округление в меню приложений «Яндекс» Go, «Лавки», «Еды» и «Маркета», «Вкусвилл» провел акцию «Добрые покупки», Ozon запустил собственную благотворительную программу «Ozon Забота», и теперь покупатели могут, например, приобрести благотворительный сертификат в пользу надежных фондов, в том числе фонда «Вера».

Кушать хочется

Несколько иначе выглядит ситуация с прямой продовольственной помощью бедным, рассказывает президент фонда продовольствия «Русь» Юлиа Назарова.

В пандемию запрос на товарную благотворительность вырос. И это общемировая тенденция. Непростое время самоизоляции и ограничений показало востребованность именно продуктовой помощи, обнажило и усугубило глубоко укоренившиеся проблемы. Устранение разрывов в цепочке поставок, которые усиливают существующую неэффективность продовольственных систем и приводят к отсутствию продовольственной безопасности, недоеданию, особенно среди уязвимых слоев населения, требует новаторских и многосторонних решений, — говорит она.

Не себе, а людям
помощь еда волонтер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Дело в том, что среди основных доноров банка еды — крупные производители и торговые сети, которые оказывают товарную и денежную благотворительную помощь. Увеличение объемов их товарной помощи, отмечает Назарова, возможно только после устранения действующей НДС на товары, передаваемые на благотворительность. Соответствующий законопроект о фудшеринге, отмечает собеседница «Известий», в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021