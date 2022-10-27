Принцип тьмы: зачем детские бренды заигрывают с темой смерти

Малоприятные на вид конфеты обнаружили посетители одного из столичных магазинов — мармелад, ириски, тянучки в виде фрагментов человеческого тела были разложены на витринах и прилавках в декорациях отрезанных конечностей. Это не единственный пример мрачного креатива среди товаров для несовершеннолетних. «Известия» вместе с экспертами разбирались, как закон ограждает детей от «ликов смерти», как определяется возрастная маркировка продукции и чем, собственно, опасен шок-контент для психики ребенка.

Раскупают на ура

Смерть привлекает как детей, так и их родителей — к такому неутешительному выводу приходит депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов, чьи помощники наткнулись на конфетный магазин, больше похожий на павильон для съемки фильма ужасов «Восставшие из ада».

«Детям скармливают человечину: глаза, черепа, руки, ступни, языки... Я уже молчу о вопиющем кощунстве над крестом... Конфеты произведены за границей известными фирмами. Кто пропустил эти «сладости» на прилавки наших магазинов? Кто пропускает это непотребство в страну? Кто из наших детей делает трупоедов?» — задается вопросом депутат в своем посте в ВК, иллюстрированном фотографиями с места событий — из магазина «Авеню» на проспекте Вернадского. Он сообщил подписчикам, что направит соответствующие запросы в компетентные службы.

Это не первое возмущение общественности по поводу, мягко говоря, необычных маркетинговых ходов бизнеса, целевой аудиторией которого являются дети. В ближайшее время психолого-педагогическую оценку получит продукция популярных у детей игрушек Хаги Ваги — это жутковатые персонажи хоррор-игры, которые перекочевали на прилавки магазинов. Ряд родителей считают, что производители спекулируют на теме уродства, страхов и такие игрушки небезопасны для детской психики.

Фото: vk.com/pevtsov2022

«Игрушки для детей, в которых задействованы популярные образы, имеют два основания для беспокойства родителей. Во-первых, они основаны на персонажах, которые в игре выступают кровожадными монстрами. Ребенок может в реальной жизни повторять сценарии игры с игрушкой-убийцей, поэтому важно определить во время экспертизы, как это может повлиять на детскую психику. Во-вторых, как и с любой популярной игрушкой, у этой тоже есть дорогие и дешевые аналоги, качество которых вызывает серьезные вопросы. У таких популярных проектов жизненный цикл составляет полгода, поэтому недобросовестные производители могут пожертвовать безопасностью и качеством ради ускорения выпуска своих товаров», — цитирует слова депутата Госдумы Татьяны Буцкой портал Роскачества. В структуре пообещали к концу года рассказать о результатах независимых экспертиз этой продукции, образцы уже закуплены.

Категорически вредные

Главный документ, регулирующий, что и с какого возраста несовершеннолетним можно смотреть, а что нельзя ни в коем случае, — закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью развитию» (вступил в действие с 1 сентября 2012 года).

— Закон направлен на защиту детей от травмирующего воздействия на неокрепшую психику негативной информации, способной развить в ребенке порочные наклонности, — объясняет «Известиям» Наталья Грешнова, руководитель аппарата Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России. — Законом вводится само понятие информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Вредная информация делится на два основных вида. Первая категория — это запрещенная к размещению. Речь идет об информации, вызывающей у детей страх, панику, а также оправдывающей насилие и противоправное поведение.

— В том числе информация, побуждающая к действиям, представляющим угрозу их жизни и здоровью, провоцирующая детей на суицид, — добавляет эксперт.

Принцип тьмы Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Вторая категория — информация, распространение которой ограничено возрастной категорией ее потребителей. Сформированы четыре возрастные категории: не достигшие 6 лет, достигшие 6 лет, достигшие 12 лет, достигшие 16 лет.

— Например, для детей, достигших 6-летнего возраста, допускается к обороту продукция, содержащая ненатуралистическое изображение или описание несчастного случая, аварии, ненасильственной смерти, но без демонстрации их последствий, которые могут вызвать у детей ужас, страх, — говорит специалист.

К обороту продукции, допускаемой для детей, достигших 16 лет, может быть отнесена информация о наркотиках с указанием последствий их употребления, но без демонстрации применения, и при условии, что выражается отрицательное или осуждающее отношение к их потреблению.

Цифра с плюсом

Сведения о том, какой возрастной категории несовершеннолетних разрешен тот или иной информационный продукт, должны указываться его производителем в сопроводительных документах, говорит Наталья Грешнова. Информация о том, для какой возрастной категории рекомендован фильм, спектакль или другой продукт, должна быть размещена на афишах, рекламных объявлениях, входных билетах.

— Введены защитные барьеры к печатной продукции: первая и последняя страницы газет, журналов не должны содержать информацию, причиняющую вред здоровью ребенка, — добавляет юрист.

Принцип тьмы Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Информация, запрещенная для детей, не должна распространяться в образовательных, медицинских учреждениях, а также в учреждениях культуры и не может размещаться на расстоянии менее чем 100 м от их зданий. Содержание такой продукции оценивается экспертными учреждениями, специально аккредитованными правительством РФ.

Кто следит за порядком

Надзор и контроль за исполнением норм будет осуществляться с учетом положений закона «О защите прав юридических и индивидуальных предпринимателей».

— Например, Роспотребнадзор осуществляет государственный контроль за соответствием информационной продукции, реализуемой потребителям, требованиям законодательства. Министерство культуры России следит за распространением такой информации при демонстрации фильмов. Кроме того, министерство теперь осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований законодательства к обороту аудиовизуальной продукции на любых видах носителей, а также распространяемой посредством зрелищных мероприятий, — отмечает Наталья Грешнова.

Роскомнадзор, в свою очередь, организует экспертизу продукции в целях обеспечения информационной безопасности детей, а также аккредитует экспертов и экспертные организации для проведения экспертизы и ведет их реестр, уточняет юрист.

Принцип тьмы Фото: Global Look Press/ZB/Annette Riedl

Функции по выработке и реализации государственной политики в этой сфере осуществляет Минкомсвязи России, которое определяет порядок проведения экспертизы, возмещения связанных с ней расходов, правила размещения знака информационной продукции.

— Закон также предусматривает возможность общественного контроля в указанной сфере. Общественные объединения и некоммерческие организации вправе осуществлять мониторинг оборота информационной продукции и при наличии, с их точки зрения, оснований обращаться в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти для проведения экспертизы информационной продукции, — поясняет специалист.

Почему нельзя

Специально для «Известий» о вреде демонстрации насилия и мертвечины детям рассказала практикующий психолог, психотерапевт, главный эксперт антибуллинговой программы «Травли NET» Мария Афонина.

— Просмотр страшных кадров со сценами насилия и жестокости часто вызывает у детей (и у взрослых) много эмоций. Кто-то чувствует страх или отвращение, долго переживает увиденное. Периодически у такого человека могут всплывают яркие неприятные образы, сопровождаемые негативными переживаниями такой же силы, как это было в момент реальной встречи с жестоким контентом. Другие же, наоборот, получают удовольствие от острых ощущений, втягиваются, начинают искать будоражащие впечатления снова и снова и в результате смотрят всё более страшное содержание, постепенно переставая получать удовольствие от чего-то менее страшного. Бывает и так, что жестокий контент не оставляет значимого отклика в воспоминаниях и переживаниях человека. Но вы не знаете заранее, как отреагирует ваш ребенок, поэтому лучше не экспериментировать, — объясняет эксперт.

Принцип тьмы Фото: Getty Images/SbytovaMN

Психолог отметила, что чувствительные дети, подростки и взрослые гораздо более уязвимы к сценам жестокости и насилия, чем эмоционально устойчивые. С детьми важно говорить о встрече с информацией, которая не предназначена для несовершеннолетних, считает эксперт.

— Просто, спокойно, на понятном языке и без лишних эмоций рассказывать, что контент бывает разный и для каждого возраста он свой. Что-то нельзя смотреть в три года, а в шесть уже можно; что-то нельзя смотреть в шесть, но можно в 12. Такие ограничения есть не только в содержании контента, но и во многих других сферах. Например, в пять лет детям еще нельзя пить кофе (пусть даже он вкусный и очень хочется), а в 14 уже можно. Это хороший пример, на котором можно показать детям, что всему свое время, — рассказывает Афонина.

Вечная тема

В текущих непростых условиях темы смерти и насилия невозможно избежать. Она одна из самых сложных для обсуждения, говорить о ней так же непросто, как, например, о сексе или о наркотиках, считает Мария Афонина.

Принцип тьмы Фото: Global Look Press/GODONG/Philippe Lissac