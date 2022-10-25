Любовный недруг: что меняет новый законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

В Госдуму внесен законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и педофилии. Нововведения коснутся СМИ, интернета, рекламы, литературы и кино. Документ ограждает от пропаганды не только детей, но и взрослых, и вводит новые штрафы для нарушителей. Что попадает под понятие пропаганды и какие трудности могут возникнуть при трактовании материала — разбирались «Известия».

Что нового предлагает документ

Внесенный на рассмотрение законопроект расширяет перечень запрещенной к распространению информации среди детей. Теперь это пропаганда и демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также контент, способный вызвать у детей желание сменить пол.

Разработка документа оказалась масштабной. Его соавторами выступили 390 депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным. Изменения собираются внести в пять федеральных законов: «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О СМИ», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О рекламе» и «О государственной поддержке кинематографии РФ».

Любовный недруг_4 Фото: Global Look Press/Alex Halada

Новый законопроект гораздо шире по своему субъектному составу, нежели тот, который был принят в 2013 году , отмечает юрист Андрей Лямзин. Так, если закон 2013 года предусматривал наказание за пропаганду ЛГБТ только среди детей, то согласно положениям нового документа, штрафы грозят и за пропаганду среди взрослого населения. Кроме того, максимальный штраф за ЛГБТ-пропаганду среди детей будет увеличен.

Сейчас пропаганда нетрадиционных отношений действительно запрещена исключительно среди несовершеннолетних. Получается, что из пяти федеральных законов требование к такому контенту имеется только в законе о защите детей. При этом в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что зачастую информация о ЛГБТ носит агрессивный, навязчивый, оскорбительный характер, что вызывает широкое возмущение общества.

Суть инициативы

Таким образом, в СМИ и рекламе запрещается распространять информацию, «пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения». Сейчас в прессе такое ограничение действует для нецензурной брани, пропаганды порнографии, насилия и жестокости. Реклама в свою очередь не должна побуждать к жестокости и преступлениям, угрожать безопасности транспорта, транслировать порнографию и формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами.

В части кинематографа законопроект запрещает выдачу прокатного удостоверения на фильмы, содержащие пропаганду ЛГБТ, то есть в отечественных кинотеатрах ленты с таким содержанием не покажут.

Любовный недруг_1 Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Одновременно с этим прописываются требования к теле- и радиовещанию. Для доступа к контенту, запрещенному для детей, вводятся обязательная платная подписка и технические средства защиты (например, установка кода). Это нужно, чтобы подтвердить возраст пользователя. А промоматериал такого контента должен сопровождаться возрастной маркировкой. Таким образом, доступ к ЛГБТ-материалам становится возможным для взрослых.

Отдельного внимания заслужили соцсети, новостные агрегаторы и аудиовизуальные сервисы , обращает внимание член Ассоциации юристов России, эксперт по информационной безопасности Евгения Мешкова. Их владельцы будут обязаны не допустить использования своих информационных ресурсов для распространения ЛГБТ-материалов. Норма дополнит закон об информации.

В целом, если толковать имеющийся законопроект буквально, то никакого запрета на упоминание ЛГБТ-сообщества не вводится, пояснил юрист Андрей Лямзин. Однако все сообщения о нетрадиционных отношениях должны будут сопровождаться знаком информационной продукции и (или) текстовым предупреждением об ограничении распространения среди детей.

— Я не думаю, что данный законопроект выставляет пропаганду нетрадиционных ценностей чем-то запретным, скорее нежелательным в упоминании. В случае, если указанный законопроект будет принят, полагаю, что какая-либо публичная поддержка ЛГБТ, нетрадиционных отношений и прочего всё же будет признаваться правонарушением, — отметил Андрей Лямзин.

По мнению Евгении Мешковой, нейтрально поданный материал также попадет под пропаганду, так как в данном случае осуществляется распространение информации с целями манипулирования.

Как накажут за несоблюдение закона

Нарушителей новых правил хотят штрафовать. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Так, за нарушение запрета пропаганды ЛГБТ будет грозить штраф:

от 50 тыс. до 400 тыс. рублей для граждан;

от 100 тыс. до 800 тыс. для должностных лиц;

от 800 тыс. до 5 млн или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

За нарушение запрета пропаганды педофилии штраф составит:

от 200 тыс. до 800 тыс. рублей для граждан;

от 400 тыс. до 2 млн рублей для должностных лиц;

от 1 млн до 10 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

Также за демонстрацию ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола среди подростков, штраф составит:

от 50 тыс. до 200 тыс. рублей для граждан;

от 100 тыс. до 400 тыс. для должностных лиц;

от 800 тыс. до 4 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

Отдельная мера касается иностранцев и лиц без гражданства. В случае нарушения правил им грозит выдворение из страны. Эта еще одно нововведение.

Плохая хорошая книга

Новость о рассмотрении законопроекта вызвала замешательство, в частности, в среде издателей. Российский книжный союз, опасаясь покушений на классическую литературу, направил письмо председателю комитета по информполитике Госдумы Александру Хинштейну. Издатели указали, что сцена, которую можно отнести к совращению малолетних, описана, например, в романе «Бесы» Федора Достоевского, к пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений можно привязать стихотворение Федора Сологуба «На совете», к полигамии — повесть Александра Куприна «Суламифь».

Вскоре Александр Хинштейн дал пояснение в своем Telegram-канале, заявив, что подготовленный законопроект не является попыткой цензуры : «Назвать набоковскую «Лолиту» пропагандой педофилии так же абсурдно, как признать батальные сцены в «Войне и мире» пропагандой жестокости. А вот книги, подобные «Лету в пионерском галстуке», безусловно, подпадут под наши ограничения, но к литературе это никакого отношения не имеет».

Любовный недруг_2 Фото: РИА Новости/Сергей Ермохин

По словам депутата, «Лолита» Набокова не будет являться пропагандой, потому что никто из читателей не захочет повторить трагическую судьбу Гумберта или самой Лолиты. А «Лето в пионерском галстуке» — будет. По мнению Роскомнадзора, возрастное ограничение «18+» в случае с последней книгой является формальным, поскольку она повествует о гомосексуальных отношениях взрослого человека и подростка и ориентирована на возрастную категорию 14–18 лет.