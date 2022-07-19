Выяснять с отношениями: что будет означать полный запрет пропаганды ЛГБТ

Законопроект о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений можно рассматривать как развитие принятой в 2020 году поправки в Конституцию о том, что брак — это союз мужчины и женщины, рассказала «Известиям» соавтор документа, депутат Яна Лантратова. Внесенная инициатива предлагает в том числе ограничить распространение сведений, отрицающих семейные ценности. Опрошенные «Известиями» эксперты считают важным уточнить, что именно следует понимать под пропагандой. Это позволит избежать перегибов при исполнении закона. Что касается художественных произведений, достаточно ограничений по возрасту, запреты тут излишни, полагают общественники.

Родительская обеспокоенность

Внесение в Госдуму проекта закона, полностью запрещающего, среди прочего, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, стало реакцией на многочисленные обращения представителей родительского сообщества , заявила «Известиям» один из соавторов документа, депутат парламента Яна Лантратова.

— Мы сами — тоже родители, поэтому всецело разделяем их обеспокоенность. Лично я никого не осуждаю, но мне бы не хотелось, чтобы моему сыну нормой представляли то, что, в общем-то, нормой не является. Своим законопроектом мы встаем на защиту традиционного состава семьи, — сказала она.

Законопроект внесли в Госдуму 18 июля. Он предполагает полный запрет на распространение информации, которая так или иначе направлена на «пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, отрицание семейных ценностей, одобрение нетрадиционных сексуальных отношений».

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В пояснительной записке к проекту закона говорится, что публичное одобрение и признание нетрадиционных сексуальных отношений опасно «не только для детей и молодежи, еще не способных критически отнестись к той информации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый день, но и для всего общества, так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар».

Внесенный законопроект можно рассматривать как развитие принятой в 2020 году поправки в Конституцию о признании брака союзом мужчины и женщины, подчеркнула Яна Лантратова. По ее словам, речь идет об ограничениях именно на публичных площадках.

— Своим законопроектом мы лишь обозначаем некоторые границы общественной коммуникации. Ну не надо выносить из избы, как говорится. Хотелось бы, чтобы уровень культуры, который транслируется в том числе и с экранов кинотеатров, был бы гораздо выше. И я вижу, что некоторое напряжение возникло в обществе, связанное с внесением нашей инициативы. Пишут, что это приведет к запрету «Лолиты», ограничению стриминговых сервисов, и, главное, журналисты почему-то напряглись, — отметила законодатель.

На уточняющий вопрос, приведет ли принятие законопроекта к каким-либо ограничениям в распространении классических произведений, где содержится информация о нетрадиционных сексуальных отношениях, — той же «Лолиты» Набокова, — Яна Лантратова не ответила.

Что касается СМИ, то традиционные медиа, как правило, корректно и объективно подают информацию, «работают с пониманием российских реалий», подчеркнула депутат.

— Часто именно через небольшие малоизвестные ресурсы, ссылки на которые вирусом расходятся в соцсетях, и осуществляется пропаганда. Им стоит задуматься. Я проводила мониторинг и знаю, что на некоторых ресурсах есть пропаганда педофилии как формы сексуальной ориентации и права ребенка на выбор сексуального партнера. Есть инструкции по совращению детей, манифесты педофилов. Вот это пугает, — предостерегла Яна Лантратова.

Избежать перегибов

Чтобы запрещать пропаганду, необходимо дать четкое определение этому термину и очертить рамки, что именно можно ей считать, полагает адвокат Ольга Власова.

— Без точных формулировок возможны ошибки и перегибы, — опасается она. — Я слабо представляю себе, как можно запретить взрослому человеку, например, не рожать детей. На мой взгляд, вместо того чтобы идти по пути запрета, лучше больше уделять внимание популяризации традиционных семейных ценностей и взаимоотношений.

Любой запрет, напомнила она, все-равно несет за собой негативный оттенок. Эксперт затруднилась оценить, является ли, например, пропагандой каминг-аут. А член Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов склонился к мнению, что это именно она и есть.

Выяснять с отношениями_3 Фото: Global Look Press/Matthias Oesterle

— Я сложно отношусь к этим прецедентам и считаю, что, в принципе, это является именно пропагандой. Поскольку когда-то эта история была придумана в поддержку и пропаганду именно гей-движения. Но одно дело, если человек у себя в аккаунте пометил такой статус, я считаю, это его личное дело. Но зачем это потом начинать всюду тиражировать? — сказал Кирилл Кабанов.

Он тем не менее согласен с необходимостью дать четкое определение термину «пропаганда».

— Я выступаю против пропаганды подобного рода, но есть произведения, в которых это существует, это не наигранно. Конечно, когда мы видим, например, фею-крестную в виде какого-то такого черного героя определенной ориентации, понятно, что это подмена понятий, и это является пропагандой, потому что мы прекрасно понимаем, что это делается в угоду определенным новым тенденциям западной культуры. Но есть классические произведения, исторические примеры. Должны быть разъяснения, — отметил он.

Настороженность у экспертов вызвал и предлагаемый запрет отрицания семейных ценностей. Таким образом под него могут попасть фильмы, в которых женщина говорит о том, что она не хочет замуж, или заявит о своем желании не иметь детей, обратила внимание адвокат Сталина Гуревич.

Художественные фильмы в такой ситуации должны просто иметь ограничения по возрасту, но не запрещаться, считает зампредседателя СПЧ, директор АНО «Авторский центр «Мир Семьи» Ирина Киркора.

Подобные требования закона могут нарушать драматургию художественного произведения и любая игровая ситуация может быть расценена с точки зрения «отрицания семейных ценностей», добавила эксперт.

Выяснять с отношениями_1 Фото: Global Look Press/Peter Steffen

— К примеру, семья, в которой нет детей, будет рассматриваться как нетрадиционная по формальным признакам , — сказала Ирина Киркора. — Фильмов про традиционную семью со счастливым финалом должно быть много, но мы не можем запретить такой жанр, как драма. Иначе как режиссеры будут снимать драматический сюжет, где взрослые дети не хотят заботиться о родителях или бросили своих детей?

Кирилл Кабанов предложил привлечь к работе над законопроектом экспертное сообщество.

— Мы должны договориться о правилах игры, — подчеркнул он.