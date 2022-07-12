Мизулина рассказала, за что Дудь оштрафован по делу о гей-пропаганде

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 12 июля рассказала «Известиям», почему журналист Юрий Дудь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) был оштрафован за гей-пропаганду.

По словам Мизулиной, поводом послужило интервью Дудя с российско-бразильским художником Федором Павловым-Андреевичем. В рамках расследования суд получил положительные результаты лингвистического исследования и экспертизы этой беседы на предмет гей-пропаганды среди детей.

«Мировой суд признал Дудя виновным в распространении пропаганды гомосексуализма ч 2 ст. 6.21 КоАП. И он был оштрафован на 120 тыс. рублей за видеоинтервью с геем-акционистом Павловым-Андриевичем», — рассказала глава Лиги безопасного интернета.

Ранее в этот день стало известно, что Дудя оштрафовали по статье административного кодекса «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Судебное заседание прошло 7 июля. Журналист на него не явился.

Накануне сообщалось, что в Госдуме предложили полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в РФ. Речь идет об интернете и кино безотносительно к возрасту потребителей контента.

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних был принят в России в 2013 году.