Им закон написан: однополые браки и лучшая жизнь для собак
От какого продукта в рационе может наконец отказаться Южная Корея, чему не смогли помешать швейцарские правые консерваторы и за какие прегрешения в африканских странах устраивают суды Линча. «Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире.
Нетрадиционные ценности
Швейцария стала 30-м в мире государством, узаконившим однополые браки. В поддержку такого решения высказались практически две трети избирателей альпийской страны. При этом не сказать, что до сих пор представители ЛГБТ находились в каком-то подполье: с 2007 года однополые пары могли официально регистрировать свои отношения (это просто именовалось гражданским союзом, а не браком). Правда, для таких нетрадиционных пар существовали некоторые ограничения. Теперь же их полностью уравняли в правах с обычными семьями, позволив, в частности, мужским союзам усыновлять детей, а женским — прибегать к услугам доноров спермы в качестве семейной пары.
Закон был принят парламентом еще в прошлом декабре при поддержке правительства и большинства политических сил. Единственным оппонентом столь либерального подхода, не считая представителей церкви, выступила правая консервативная Народная партия, усилиями которой противоречивый вопрос выставили на общенародный референдум. Но, как показали его итоги, 64% швейцарцев предпочли идти в ногу с фривольным трендом времени, а не с традиционными семейными ценностями.
Дети их — все
Разрыв с пережитками прошлого и также на референдуме был зафиксирован на этой неделе еще в одной европейской стране. В крошечной республике Сан-Марино наконец решили легализовать аборты. В поддержку высказалось 77% избирателей карликового государства.
По действовавшему доселе закону, датированному аж 1865 годом, прерывать беременность было строго запрещено. За это женщинам грозило до трех тюрьмы, а проводящим операцию врачам — сразу шесть лет тюремного заключения. Впрочем, за все годы никто по этой статье в тюрьму не попадал. Вероятно, оттого, что никто и не рисковал: большинство девушек, желающих избавиться от нежеланного плода любви, отправлялись в соседнюю Италию, где аборты вполне законны с 1978 года.
Теперь прервать беременность на сроке до 12 недель без всяких предусловий можно будет и в Сан-Марино. С пятого месяца избавиться от интересного положения разрешат только по медицинским показаниям — если неродившийся ребенок неизлечимо болен или беременность угрожает жизни матери.
Забавно, но гражданские союзы среди однополых пар были узаконены в Сан-Марино раньше абортов — в 2018 году.
Это не наша еда
Новый прекрасный закон — о запрете на поедание собачьего мяса — может вскоре появиться и в Южной Корее. В минувший понедельник в пользу такого запрета высказался лично президент страны Мун Чжэ Ин, отметивший что эта традиционная практика не только стала культурным пережитком, но и позорит Корею в глазах мирового сообщества.
Собачье мясо исстари составляло рацион корейцев, и, как считается, еще несколько лет назад страна сообща съедала до 1 млн четвероногих ежегодно. Но в последние годы потребление собачьего мяса пошло на спад и культура разведения этих животных в качестве домашних питомцев стала заметно перевешивать противоречивые гурманские привычки. По данным опроса организации по защите животных Humane Society International, в 2020 году 84% южнокорейцев решительно отказывались даже пробовать собачье мясо, еще 60% выступали за введение законодательного запрета на это.
К слову, президент Мун — сам хозяин нескольких собак, включая пуделя Тори, которого он «усыновил» из приюта сразу после вступления в должность главы государства.
Долгие поиски себя
Один из вечеров этой недели начался у 50-летнего жителя Турции Бейхана Мутлу, как и у многих взрослых мужчин, довольно банально — он отправился выпивать с друзьями. Но позднее, будучи уже сильно подшофе, он зачем-то решил, что называется, молча «уйти в ночь», сбежав от сотоварищей по возлиянию в близлежащий лес. Некоторое время спустя Бейхан наткнулся на группу волонтеров-спасателей, которые кого-то разыскивали. И преисполнившись сострадания, как это бывает порой у подвыпивших людей, принялся активно участвовать в поисках пропавшего человека.
Озарение наступило лишь несколько часов спустя, когда турок наконец понял, что ищут, собственно, его. Наказали ли его за это в полиции, неизвестно, но пара ласковых слов от жены, которая и забила панику, вызвав спасателей, ему наверняка досталась.
К слову, это не первый курьез такого рода. В 2012 году в Исландии водитель туристического автобуса объявил в розыск пропавшую туристку «азиатской наружности в черной одежде», которая не вернулась к транспорту после самостоятельной прогулки по окрестностям. Впрочем, после долгих розысков выяснилось, что на самом деле женщина, также участвовавшая в поисках пропавшей себя, возвращалась к автобусу вместе со всей группой, только переодевшись. И водитель-исландец ее просто не узнал, подтвердив расхожее мнение о том, что для европейцев все азиаты на одно лицо.
За мои зеленые глаза
В XXI веке выражение «охота на ведьм» приобрело по большей части переносный смысл. Однако в ряде неблагополучных уголков планеты это явление, увы, так и сохранило свое первоначальное значение — уничтожение людей за колдовство.
С начала сентября в провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго восемь женщин были сожжены или линчеваны по подозрению в колдовстве. Всего же с начала лета ведьмами были объявлены 324 женщины, разделившие такую же незавидную участь.
Если в средневековой Европе инквизиция отправляла предполагаемых ведьм на костер чаще всего на основе анонимных доносов, то в современной ДРК на колдуний указывают в открытую. Для этого даже есть специально обученные люди — «баджакази», самопровозглашенные экстрасенсы, утверждающие, что чуют ведьм нутром, и получающие за свой «дар» уважение и подношения от односельчан.
Самосуд в Южном Киву по какому бы то ни было поводу был запрещен законом еще в 2014 году, но из-за слабости центральной власти прекратить охоту на ведьм на практике не удается.
Хуже «ведьм» в Африке живется разве что альбиносам, доля которых аномально высока в Восточной Африке и особенно в Танзании. Там за ними устраивается настоящая зверская охота, их рубят по частям и съедают как лекарство, считая плоть альбиносов панацеей от многих болезней, включая СПИД, и даже волшебным средством от нищеты.