Им закон написан: однополые браки и лучшая жизнь для собак

От какого продукта в рационе может наконец отказаться Южная Корея, чему не смогли помешать швейцарские правые консерваторы и за какие прегрешения в африканских странах устраивают суды Линча. «Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире .

Нетрадиционные ценности

Швейцария стала 30-м в мире государством, узаконившим однополые браки. В поддержку такого решения высказались практически две трети избирателей альпийской страны . При этом не сказать, что до сих пор представители ЛГБТ находились в каком-то подполье: с 2007 года однополые пары могли официально регистрировать свои отношения (это просто именовалось гражданским союзом, а не браком). Правда, для таких нетрадиционных пар существовали некоторые ограничения. Теперь же их полностью уравняли в правах с обычными семьями, позволив, в частности, мужским союзам усыновлять детей, а женским — прибегать к услугам доноров спермы в качестве семейной пары.

Им закон написан Фото: Global Look Press/Silas Stein

Закон был принят парламентом еще в прошлом декабре при поддержке правительства и большинства политических сил. Единственным оппонентом столь либерального подхода, не считая представителей церкви, выступила правая консервативная Народная партия, усилиями которой противоречивый вопрос выставили на общенародный референдум . Но, как показали его итоги, 64% швейцарцев предпочли идти в ногу с фривольным трендом времени, а не с традиционными семейными ценностями.

Дети их — все

Разрыв с пережитками прошлого и также на референдуме был зафиксирован на этой неделе еще в одной европейской стране. В крошечной республике Сан-Марино наконец решили легализовать аборты . В поддержку высказалось 77% избирателей карликового государства.

По действовавшему доселе закону, датированному аж 1865 годом, прерывать беременность было строго запрещено. За это женщинам грозило до трех тюрьмы, а проводящим операцию врачам — сразу шесть лет тюремного заключения. Впрочем, за все годы никто по этой статье в тюрьму не попадал. Вероятно, оттого, что никто и не рисковал: большинство девушек, желающих избавиться от нежеланного плода любви, отправлялись в соседнюю Италию, где аборты вполне законны с 1978 года.

Теперь прервать беременность на сроке до 12 недель без всяких предусловий можно будет и в Сан-Марино. С пятого месяца избавиться от интересного положения разрешат только по медицинским показаниям — если неродившийся ребенок неизлечимо болен или беременность угрожает жизни матери.

Забавно, но гражданские союзы среди однополых пар были узаконены в Сан-Марино раньше абортов — в 2018 году .

Это не наша еда

Новый прекрасный закон — о запрете на поедание собачьего мяса — может вскоре появиться и в Южной Корее. В минувший понедельник в пользу такого запрета высказался лично президент страны Мун Чжэ Ин , отметивший что эта традиционная практика не только стала культурным пережитком, но и позорит Корею в глазах мирового сообщества.

Фото: REUTERS/The Presidential Blue House

Собачье мясо исстари составляло рацион корейцев, и, как считается, еще несколько лет назад страна сообща съедала до 1 млн четвероногих ежегодно. Но в последние годы потребление собачьего мяса пошло на спад и культура разведения этих животных в качестве домашних питомцев стала заметно перевешивать противоречивые гурманские привычки. По данным опроса организации по защите животных Humane Society International, в 2020 году 84% южнокорейцев решительно отказывались даже пробовать собачье мясо, еще 60% выступали за введение законодательного запрета на это .

К слову, президент Мун — сам хозяин нескольких собак, включая пуделя Тори, которого он «усыновил» из приюта сразу после вступления в должность главы государства.

Долгие поиски себя

Один из вечеров этой недели начался у 50-летнего жителя Турции Бейхана Мутлу, как и у многих взрослых мужчин, довольно банально — он отправился выпивать с друзьями . Но позднее, будучи уже сильно подшофе, он зачем-то решил, что называется, молча «уйти в ночь», сбежав от сотоварищей по возлиянию в близлежащий лес. Некоторое время спустя Бейхан наткнулся на группу волонтеров-спасателей, которые кого-то разыскивали . И преисполнившись сострадания, как это бывает порой у подвыпивших людей, принялся активно участвовать в поисках пропавшего человека.

Озарение наступило лишь несколько часов спустя, когда турок наконец понял, что ищут, собственно, его . Наказали ли его за это в полиции, неизвестно, но пара ласковых слов от жены, которая и забила панику, вызвав спасателей, ему наверняка досталась.

Фото: @ vaziyetcomtr /Twitter

К слову, это не первый курьез такого рода. В 2012 году в Исландии водитель туристического автобуса объявил в розыск пропавшую туристку «азиатской наружности в черной одежде», которая не вернулась к транспорту после самостоятельной прогулки по окрестностям. Впрочем, после долгих розысков выяснилось, что на самом деле женщина, также участвовавшая в поисках пропавшей себя, возвращалась к автобусу вместе со всей группой, только переодевшись. И водитель-исландец ее просто не узнал, подтвердив расхожее мнение о том, что для европейцев все азиаты на одно лицо.

За мои зеленые глаза

В XXI веке выражение «охота на ведьм» приобрело по большей части переносный смысл . Однако в ряде неблагополучных уголков планеты это явление, увы, так и сохранило свое первоначальное значение — уничтожение людей за колдовство.

С начала сентября в провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго восемь женщин были сожжены или линчеваны по подозрению в колдовстве . Всего же с начала лета ведьмами были объявлены 324 женщины, разделившие такую же незавидную участь.

Если в средневековой Европе инквизиция отправляла предполагаемых ведьм на костер чаще всего на основе анонимных доносов, то в современной ДРК на колдуний указывают в открытую. Для этого даже есть специально обученные люди — «баджакази» , самопровозглашенные экстрасенсы, утверждающие, что чуют ведьм нутром, и получающие за свой «дар» уважение и подношения от односельчан.

Им закон написан Фото: REUTERS/Thomas Mukoya

Самосуд в Южном Киву по какому бы то ни было поводу был запрещен законом еще в 2014 году, но из-за слабости центральной власти прекратить охоту на ведьм на практике не удается.