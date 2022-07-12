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Юрия Дудя оштрафовали за гей-пропаганду

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Журналиста Юрия Дудя (внесен в реестр СМИ-иноагентов) оштрафовали за гей-пропаганду среди несовершеннолетних. Об этом «Известиям» сообщили в суде 12 июля.

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Дудя оштрафовали на сумму 120 тыс. рублей по статье административного кодекса «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Отмечается, что судебное заседание прошло 7 июля. Журналист на него не явился.

Накануне сообщалось, что в Госдуме предложили полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в РФ. Речь идет об интернете и кино безотносительно к возрасту потребителей контента.

7 июня заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект, который предполагает штрафы до 10 млн рублей (до 500 тыс. рублей для граждан и до 10 млн рублей для юридических лиц) не только за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, но и за пропаганду ЛГБТ в общем среди любой аудитории.

В апреле мировой суд Москвы назначил административный штраф социальной сети TikTok в размере 2 млн рублей за отказ удалять запрещенный в России материал, речь идет о пропаганде сексуальных меньшинств.

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних был принят в России в 2013 году.

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