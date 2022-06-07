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В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 10 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей для граждан и до 10 млн рублей для юрлиц за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Проект размещен 7 июня в думской электронной базе.

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Севастопольские парламентарии предлагают коллегам из Госдумы признать утратившей силу статью 6.21 КоАП РФ, которая ранее регулировала штрафы за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних, и ввести новую статью 6.37 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений», распространив наказание не только за пропаганду среди детей, но и среди граждан.

По задумке депутатов, пропаганда ЛГБТ повлечет штраф от 40 тыс. до 50 тыс. рублей — для граждан, от 100 тыс. до 500 тыс. рублей — для должностных лиц; от 1 млн до 5 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток — для юрлиц.

Пропаганда среди детей будет наказываться штрафом от 50 тыс. до 100 тыс. рублей — для граждан; в 500 тыс. — для должностных лиц; в пять миллионов рублей — для юрлиц.

Те же деяния, совершенные с применением СМИ и интернета будут наказываться штрафом до 500 тыс. рублей для граждан, до 1 млн рублей для должностных лиц и до 10 млн рублей для юрлиц.

Для иностранцев и лиц без гражданства максимальный штраф составит до 500 тыс. рублей с возможностью административного выдворения за пределы РФ.

В конце мая учащиеся екатеринбургского лицея № 12 станцевали откровенный танец перед зданием учебного учреждения, что спровоцировало бурную реакцию в соцсетях. В мэрии Екатеринбурга заявили, что танец-пародия был поставлен в рамках конкурса и не нес в себе пропаганды ЛГБТ. Однако министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов настаивал на увольнении директора школы.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встал на защиту директора лицея. Он отметил, что танец выпускников был «неоднозначным» и лично ему он не по душе, но подчеркнул, что это была шутливая акция, «а шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено». Глава региона подчеркнул, что родители учащихся поддержали директора и не увидели ничего ужасного в поступке детей.

В итоге написала заявление на увольнение завуч лицея.

Закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, был принят в России в 2013 году.

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