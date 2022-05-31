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Директору школы в Екатеринбурге грозит увольнение за «ЛГБТ-танец» учеников

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Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl
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Департамент образования администрации Екатеринбурга 31 мая начал служебное расследование после появившейся видеозаписи с необычным танцем учеников одной из местных школ.

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В соцсетях распространились кадры, на которых молодые люди в шортах и розовых футболках сначала танцуют откровенный танец, а затем снимают с себя футболки, под которыми оказываются кожаные ремни. Представители департамента усмотрели во фривольных движениях пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Как заявили в мэрии города, танец-пародия был поставлен в рамках конкурса и не нес в себе пропаганды ЛГБТ. А со школьниками и классным руководителем уже проведена профилактическая беседа. Однако министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов считает, что директора школы, в стенах которой подготовили этот «нетрадиционный» танец, нужно уволить.

«Совершенно очевидно, что в данном случае организаторами конкурса не было уделено должного внимания тому, что дети ставят, какие смыслы они пытаются вложить в свое выступление. Эта ситуация вызвала непонимание и со стороны родительского сообщества», — заявил «Известиям» Биктуганов.

В декабре 2021 года в одной из гимназий Екатеринбурга пятиклассник в костюме Красной Шапочки победил в новогоднем конкурсе, после чего разгорелся скандал. Фотография мальчика на каблуках и в мини-юбке на странице совета старшеклассников учебного заведения в Instagram сразу привлекла внимание общественности. Как указал один из блогеров, призом конкурса мог стать «курс гормональных препаратов для смены пола». По словам директора гимназии Светланы Расторгуевой, в предыдущие годы дети для участия в конкурсе так же могли выбирать любой костюм, в том числе и персонажа противоположного пола, однако раньше никаких претензий к выбору наряда ни у кого не было.

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