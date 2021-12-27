В Екатеринбурге школьник в юбке выиграл в конкурсе и вызвал скандал

Пятиклассник в костюме Красной Шапочки победил в новогоднем конкурсе в одной из гимназий Екатеринбурга, после чего разгорелся скандал. Об этом сообщает «E1.RU».

Фотография мальчика на каблуках и в мини-юбке появились на странице совета старшеклассников учебного заведения в Instagram и сразу привлекла внимание общественности.

Так, на снимок отреагировал блогер Сергей Колесиков.

«Замечательная «Современная Красная шапочка» победила в конкурсе. Судя по названию, пятиклассник весьма точно улавливает современные тренды», — написал он.

Колесиков добавил, что призом конкурса мог стать «курс гормональных препаратов для смены пола».

Некоторые пользователи отметили, что победа школьника в девчачьем наряде является пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

По словам директора гимназии Светланы Расторгуевой, в предыдущие годы дети для участия в конкурсе так же могли выбирать любой костюм, в том числе и персонажа противоположного пола, однако раньше никаких претензий к выбору наряда ни у кого не было.

«Всю жизнь так было, что люди переодевались в разные костюмы. Я не знаю, что началось. Какие-то есть комментарии в социальных сетях, я их игнорирую. Никаких официальных запросов не было. Ни от прокуратуры, ни от Следственного комитета», — сказала она.

Снимок победителя со страницы совета старшеклассников гимназии был удален, но, как отметила директор, это не связано с реакцией в Сети.

«Изначально было такое условие, что после окончания конкурса к концу дня все фотографии будут удалены», — пояснила Расторгуева.

17 ноября Басманный суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей телеканал «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

8 июня Роскомнадзор сообщил, что проверит «Муз-ТВ» на предмет пропаганды гомосексуализма. В ведомстве напомнили, что информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, может распространяться в телеэфире только после 23:00 и при маркировке «18+».

Организаторы шоу же установили ограничение «6+». При этом некоторые артисты мужского пола появились на церемонии в женских нарядах, а певцы Филипп Киркоров и Дава предстали перед публикой в кабриолете в свадебных фраках в сопровождении полуголых мужчин.