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Суд оштрафовал «Муз-ТВ» за пропаганду ЛГБТ среди детей на 1 млн рублей

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Басманный суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей телеканал «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе суда.

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«Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 17 ноября 2021 года ООО «МУЗ ТВ Операционная компания» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 000 рублей», — говорится в сообщении.

28 октября стало известно, что на телеканал «Муз-ТВ» составлен протокол о пропаганде «нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21 КоАП).

8 июня Роскомнадзор сообщил, что проверит «Муз-ТВ» на предмет пропаганды гомосексуализма. В ведомстве напомнили, что информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, может распространяться в телеэфире только после 23:00 и при маркировке «18+».

Организаторы шоу же установили ограничение «6+». При этом некоторые артисты мужского пола появились на церемонии в женских нарядах, а певцы Филипп Киркоров и Дава предстали перед публикой в кабриолете в свадебных фраках в сопровождении полуголых мужчин.

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