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Голубые пели: шоу-бизнес завлекает россиян в ряды извращенцев

Пропаганда ЛГБТ среди подростков и детей вызывает озабоченность общества
Фото: Depositphotos
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Голубые пели: шоу-бизнес завлекает россиян в ряды извращенцев
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2021-11-18 15:26:41
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Телеканал «Муз-ТВ» был оштрафован на миллион рублей за трансляцию шоу, где артисты изображали однополую пару в окружении полуголых мужчин. Суд посчитал, что таким образом осуществлялась пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, так как возрастной ценз передачи был указан как «6+». Государство наконец-то обратило внимание на демонстрацию гомосексуальных отношений в эфире, допускаемую отдельными телеканалами. Подробности — в материале «Известий».

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Первые птички

История с трансляцией шоу-программы, где популярные артисты, в том числе Филипп Киркоров, изобразили в лицах заключение брака между гомосексуалистами (ранее об этом инциденте подробно писали «Известия»), закончилась миллионным штрафом для ООО «МУЗ ТВ Операционная компания». Басманный суд признал компанию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»).

Также был наказан и главный редактор телеканала Андрей Разыграев. Он был оштрафован мировым судьей участка № 361 на 100 тыс. рублей.

Голубые пели
Главный редактор телеканала «Муз-ТВ» Андрей Разыграев

Главный редактор телеканала «Муз-ТВ» Андрей Разыграев

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Кроме того, МВД инициировало административное расследование по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Поводом стал эфир юмористической программы на одном из федеральных каналов. В передаче был показан поцелуй между двумя мужчинами, один из которых был в подвенечном платье. Каналу грозит наказание в виде крупного штрафа или временной приостановки деятельности.

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Экспертиза подтвердила

Судебная практика по привлечению к ответственности за пропаганду гомосексуализма и иных форм нетрадиционного секса пока только формируется.

— Пропагандистским считается контент, содержащий информацию, направленную на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к таким отношениям, — пояснила адвокат Гюзель Жубанова.

Главное в таких процессах — представить доказательства, что конкретная информация содержит пропаганду нетрадиционных ценностей.

Голубые пели
Ребенок в однополой семье
Фото: Depositphotos

— Для выявления содержания пропагандистских речевых компонентов в публикациях применяют лингвистическую или психологическую экспертизу сообщений или сочетание этих экспертиз, — говорит Жубанова. — Специалист в области лингвистики изучает спорную публикацию, анализирует включенные в нее компоненты речи, все возможные смысловые нагрузки и дает заключение, содержит ли текст или изображение информацию, которую можно квалифицировать как пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Специалист-психолог исследует публикацию с точки зрения ее воздействия на сознание потребителя.

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Обличающая роль

Мониторингом интернета на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений занимается Роскомнадзор. Граждане или организации могут обращаться в ведомство в случае обнаружения фактов такой пропаганды в Сети.

— Правоохранительные органы и прокуратура уполномочены инициировать перед судом вопрос о привлечении к административной ответственности по ст. 6.21 КоАП РФ, если совершенное деяние не уголовно наказуемое, — говорит адвокат Жубанова.

Важно то, что закон не запрещает подобный контент в принципе, но к авторам, правообладателям, СМИ и шоу-бизнесу предъявляются определенные требования по времени его демонстрации и потенциальной аудитории. Таким образом сохраняются гарантированные ст. 29 и ст. 44 Конституции свобода производства и распространения информации и свобода творчества, но, согласно ст. 55 Основного закона, защищается общественная нравственность.

Голубые пели
Ребенок с пультом от телевизора
Фото: Depositphotos/robertprzybysz

— Информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, может распространяться в телеэфире только после 23:00 и при маркировке «18+», — пояснила Жубанова.

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Она напомнила, что 1 сентября 2021 года крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию о безопасности детей в интернете. Она предполагает ограничение доступа для них к вредному и противоправному контенту.

— Документ подписали «Яндекс», VK (ранее Mail.ru Group), «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «Мегафон», МТС и «Вымпелком».

За церемонией подписания документа по видеосвязи из Владивостока наблюдал российский президент.

— Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних наносит непоправимый вред культуре, традициям, обычаям и мировоззрению российских народов, так как исторически нетрадиционные сексуальные отношения на территории России никогда не приветствовались, — говорит адвокат Жубанова.

Счет в пользу пропагандистов

Практика показывает, что предусмотренные законом санкции в их нынешнем виде не в силах ограничить гей-пропаганду в медиапространстве, считает Юрий Дегтярев, основатель креативного агентства My Duck’s Vision.

Голубые пели
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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— Гомосексуальная тематика станет хайповым инструментом для шоу-бизнеса, — рассказал медиатехнолог «Известиям». — Нынешняя сумма штрафа для подавляющего большинства представителей шоу-бизнеса — смехотворна и больше похожа на инвестицию в омолаживающую процедуру, продлевающую внимание публики еще на одно поколение вперед. Заплатив штраф в миллион рублей, они получают медийный охват инфоповода и бесплатное упоминание бренда в сотнях СМИ. Хайп есть, при этом экономия огромная. «Муз-ТВ» оштрафовали, но обеспечили им столь мощную волну дополнительного внимания, что всё с лихвой отобьется привлеченными новыми спонсорами и партнерами.

Известный поэт-песенник Илья Резник, комментируя ситуацию «Известиям», сказал, что некоторые артисты бросают вызов обществу «своей нецензурной бранью, моральной неопрятностью, вызывающим бескультурьем и отсутствием интимного стыда». То, что было представлено на премии «Муз-ТВ», он назвал «открытой пропагандой гей-культуры».

Несколько общественных организаций и политических деятелей уже высказались за ужесточение наказания за пропаганду гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних. Особенное возмущение у консервативно настроенной общественности вызвало полученное «Муз-ТВ» разрешение на празднование дня рождения канала в Государственном Кремлевском дворце 19 ноября.

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