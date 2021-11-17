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«Муз-ТВ» оштрафовали на 1 млн рублей за ЛГБТ-пропаганду

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Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на 1 млн рублей за пропаганду нетрадиционных отношений среди детей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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ООО «МУЗ ТВ Операционная компания» признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ, пишет «Москва 24». Позднее мировой судья должен рассмотреть аналогичный протокол в отношении программного продюсера телеканала Андрея Разыграева, ему могут назначить до 200 тыс. рублей штрафа.

28 октября стало известно, что на телеканал «Муз-ТВ» составлен протокол о пропаганде «нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних. Как отметили в Роскомнадзоре, телеканал допустил нарушение во время трансляции церемонии вручения собственной премии в июне 2021 года, пишет RT.

В ведомстве напомнили, что информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, может распространяться в телеэфире только после 23:00 и при маркировке «18+».

Так, на премии певец Филипп Киркоров и блогер Dava появились на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин и вели себя как молодожены, отмечает телеканал «360». Журналисты расценили перформанс как «гей-свадьбу», пишет НСН. Также на церемонии появился тиктокер Даня Милохин в наряде, наполовину состоящем из женского платья, а наполовину — из мужского костюма.

Телеканалу грозил штраф до 1 млн рублей, также суд мог приостановить деятельность юридического лица на срок до 90 суток, напоминает агентство городских новостей «Москва».

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