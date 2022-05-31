Реклама
Прямой эфир
Политика
Матвиенко заявила о готовности Москвы к переговорам с Киевом и подписанию соглашения
Мир
ВОЗ допустила невозможность сдержать распространение оспы обезьян
Мир
В Молдавии с 1 июня тариф на газ повысят еще на 30%
Мир
В США во время школьного выпускного произошла стрельба
Мир
В Херсонской области открыли зоны бесплатного Wi-Fi
Мир
В Болгарии заявили о попадании в «газовую ловушку»
Мир
В Минобороны рассказали об использовании ВСУ больниц под опорные пункты
Мир
В ЛНР назвали провокацией подрыв ВСУ цистерны с химикатами в Северодонецке
Политика
Матвиенко назвала ограблением заморозку золотовалютных запасов РФ
Мир
В США предупредили Европу о «худшем кошмаре» из-за антироссийских санкций
Мир
Госдеп опроверг намерение поставить Украине ракеты дальнего действия

После ЛГБТ-танца учеников за директора лицея вступился свердловский губернатор

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встал на защиту директора екатеринбургского лицея №12, где ученики исполнили ЛГБТ-танец, вызвавший резонанс в социальных сетях. Во вторник, 31 мая, Куйвашев написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что не допустит наказания или увольнения директора учреждения.

Шутки и пристав: почему «Муз-ТВ » обвинили в пропаганде ЛГБТ
Эксперты Роскомнадзора доказали, что телеканал нарушил федеральный закон

Куйвашев написал, что танец выпускников был «неоднозначным», и лично ему он «не по душе», но отметил, что это была шутливая акция, «а шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено». При этом глава региона отметил, что родители учащихся поддержали директора и не увидели ничего ужасного в поступке детей.

Губернатор подчеркнул, что никакая шутка не может перечеркнуть заслуги педагога и уверил, что директор лицея — Любовь Михайловна Кулева — не будет «уволена или по-другому наказана».

Ранее учащиеся лицея станцевали откровенный танец перед зданием учебного учреждения, что спровоцировало бурную реакцию в соцсетях. В мэрии города заявили, что танец-пародия был поставлен в рамках конкурса и не нес в себе пропаганды ЛГБТ. Однако министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов настаивал на увольнении директора школы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022