После ЛГБТ-танца учеников за директора лицея вступился свердловский губернатор

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встал на защиту директора екатеринбургского лицея №12, где ученики исполнили ЛГБТ-танец, вызвавший резонанс в социальных сетях. Во вторник, 31 мая, Куйвашев написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что не допустит наказания или увольнения директора учреждения.

Куйвашев написал, что танец выпускников был «неоднозначным», и лично ему он «не по душе», но отметил, что это была шутливая акция, «а шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено». При этом глава региона отметил, что родители учащихся поддержали директора и не увидели ничего ужасного в поступке детей.

Губернатор подчеркнул, что никакая шутка не может перечеркнуть заслуги педагога и уверил, что директор лицея — Любовь Михайловна Кулева — не будет «уволена или по-другому наказана».

Ранее учащиеся лицея станцевали откровенный танец перед зданием учебного учреждения, что спровоцировало бурную реакцию в соцсетях. В мэрии города заявили, что танец-пародия был поставлен в рамках конкурса и не нес в себе пропаганды ЛГБТ. Однако министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов настаивал на увольнении директора школы.