Завуч школы в Екатеринбурге уволилась после ЛГБТ-танца учеников

Завуч екатеринбургского лицея № 12 уволилась после исполнения учениками ЛГБТ-танца. Об этом 6 июня «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь главы города Денис Каракулов.

«На сегодняшний день принято решение директора оставить, завуч уволена, написала заявление на увольнение», — сказал он.

В конце мая учащиеся лицея станцевали откровенный танец перед зданием учебного учреждения, что спровоцировало бурную реакцию в соцсетях. В мэрии Екатеринбурга заявили, что танец-пародия был поставлен в рамках конкурса и не нес в себе пропаганды ЛГБТ. Однако министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов настаивал на увольнении директора школы.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встал на защиту директора лицея. Он отметил, что танец выпускников был «неоднозначным» и лично ему он «не по душе», но подчеркнул, что это была шутливая акция, «а шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено». Глава региона подчеркнул, что родители учащихся поддержали директора и не увидели ничего ужасного в поступке детей.