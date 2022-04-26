Суд оштрафовал TikTok и Meta за пропаганду ЛГБТ

Мировой суд Москвы назначил административный штраф социальной сети TikTok в размере 2 млн рублей за отказ удалять запрещенный в России материал, речь идет о пропаганде сексуальных меньшинств. Об этом 26 апреля сообщили в инстанции.

Протокол по TikTok составили за видеоролики с ЛГБТ-содержанием.

«TikTok Pte.Ltd признать виновной в совершении административного правонарушения и назначить штраф в размере 2 млн рублей», — сказал судья Тимур Вахрамеев.

Также Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) оштрафована на 4 млн рублей за публикацию постов в Instagram и Facebook с пропагандой ЛГБТ-сообществ.

Протокол был составлен Роскомнадзором за репосты сообщества «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом в списки иноагентов», со ссылками на материалы по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление сайтом информации в случаях, когда обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ»).

Решение о штрафе также вынес федеральный судья Тимур Вахрамеев. По его словам, Meta Platforms обязали заблокировать доступ к ряду публикаций в Instagram и Facebook еще в 2020 году. Но этого сделано не было.

Представители Meta были извещены о заседании суда, но не присутствовали при рассмотрении протоколов.

21 марта Тверской суд Москвы принял решение о немедленном запрете деятельности Meta на территории России в связи с экстремистской деятельностью компании. Как сообщил корреспондент «Известий» из зала суда, прокуратура просила запретить ее деятельность по реализации продуктов Facebook и Instagram, но не требовала запретить Facebook Messenger и мессенджер WhatsApp.

Причиной блокировки стало решение компании в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Компания заверила позднее, что разрешила данную меру только на Украине.