Прямой эфир
Политика
Госдума приняла закон о запрете сбора личных данных без необходимости
Общество
Половина россиян планируют увеличить посевные площади на даче
Мир
Генсек ООН предложил создать контактную группу с Россией и Украиной
Мир
МИД РФ заявил о желании избежать вмешательства в конфликт в Приднестровье
Мир
В армии Нидерландов недовольны планами поставлять Киеву гаубицы
Мир
Путин заявил Эрдогану о прекращении боевых действий в Мариуполе
Мир
В Минобороны Британии заявили о праве Украины наносить удары по РФ
Мир
В Приднестровье отменили парад Победы на 9 мая
Мир
Росгвардия обнаружила заминированные тела украинских военных под Харьковом
Мир
Правительство Польши отказалось платить за российский газ в рублях
Мир
МИД РФ объявил персонами нон грата трех дипломатов посольства Швеции

Суд оштрафовал TikTok и Meta за пропаганду ЛГБТ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мировой суд Москвы назначил административный штраф социальной сети TikTok в размере 2 млн рублей за отказ удалять запрещенный в России материал, речь идет о пропаганде сексуальных меньшинств. Об этом 26 апреля сообщили в инстанции.

Логотипичная ситуация: инобизнес снова просит не наказывать за символику Meta
Что может ждать производителей за упаковку с торговыми марками корпорации, признанной в РФ экстремистской

Протокол по TikTok составили за видеоролики с ЛГБТ-содержанием.

«TikTok Pte.Ltd признать виновной в совершении административного правонарушения и назначить штраф в размере 2 млн рублей», — сказал судья Тимур Вахрамеев.

Также Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) оштрафована на 4 млн рублей за публикацию постов в Instagram и Facebook с пропагандой ЛГБТ-сообществ.

Протокол был составлен Роскомнадзором за репосты сообщества «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом в списки иноагентов», со ссылками на материалы по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление сайтом информации в случаях, когда обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ»).

Решение о штрафе также вынес федеральный судья Тимур Вахрамеев. По его словам, Meta Platforms обязали заблокировать доступ к ряду публикаций в Instagram и Facebook еще в 2020 году. Но этого сделано не было.

Представители Meta были извещены о заседании суда, но не присутствовали при рассмотрении протоколов.

21 марта Тверской суд Москвы принял решение о немедленном запрете деятельности Meta на территории России в связи с экстремистской деятельностью компании. Как сообщил корреспондент «Известий» из зала суда, прокуратура просила запретить ее деятельность по реализации продуктов Facebook и Instagram, но не требовала запретить Facebook Messenger и мессенджер WhatsApp.

Причиной блокировки стало решение компании в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Компания заверила позднее, что разрешила данную меру только на Украине.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022