В Госдуме предложили запретить пропаганду нетрадиционных отношений в РФ

В Государственной думе предложили полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в РФ. Речь идет об интернете и кино безотносительно к возрасту потребителей контента. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава комитета Александр Хинштейн.

«Целиком поддерживаю позицию [спикера Госдумы] Вячеслава Володина о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Соответствующие инициативы еще ранее начали прорабатываться Комитетом ГД по информполитике. В осеннюю сессию будем готовы провести их открытое обсуждение», — написал он в понедельник, 11 июля.

Депутат сообщил также о предложении установить административную ответственность за такую пропаганду, дополнив статью 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). На данный момент она касается лишь пропаганды среди несовершеннолетних.

В текущем году 7 июня заксобрание Севастополя внесло в Государственную думу РФ законопроект, который предполагает штрафы до 10 млн рублей (до 500 тыс. рублей для граждан и до 10 млн рублей для юридических лиц) не только за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, но и за пропаганду ЛГБТ в общем среди любой аудитории.

В конце мая учащиеся екатеринбургского лицея № 12 станцевали откровенный танец перед зданием учебного учреждения, что спровоцировало бурную реакцию в соцсетях. В мэрии Екатеринбурга заявили, что танец-пародия был поставлен в рамках конкурса и не нес в себе пропаганды ЛГБТ. Однако министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов настаивал на увольнении директора школы.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встал на защиту директора лицея. Он отметил, что танец выпускников был «неоднозначным» и лично ему он не по душе, но подчеркнул, что это была шутливая акция, «а шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено». Глава региона подчеркнул, что родители учащихся поддержали директора и не увидели ничего ужасного в поступке детей.

В итоге написала заявление на увольнение завуч лицея.

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних был принят в России в 2013 году.