Будь мужиком: оспорить победу трансгендера в соревнованиях теперь нельзя

В США разгорается скандал из-за Лии Томас, которая претендует на участие в олимпийской сборной США по женскому плаванию . Против спортсменки ополчились ее коллеги. Еще недавно Лиа была известна как Уилл. 22-летний мужчина прошел курс по смене пола и теперь официально считается женщиной. Чуть больше месяца назад Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил проект, согласно которому у спортсменов не должен измеряться уровень тестостерона для допуска к соревнованиям. Юристы подчеркивают, что оспорить решение МОК невозможно , так как оно «административное». Следовательно, и победу трансгендера на соревнованиях придется признать, если он будет отобран для участия в Олимпиаде и не нарушит правил. Мнения ученых по вопросу справедливости нововведений разделились. Одни считают, что решение МОК продиктовано исключительно этическими соображениями и мужчины, совершившие трансгендерный переход в женщину, не имеют перед ними особенных преимуществ. Другие настаивают, что женщина физически не способна натренироваться так, чтобы достигнуть уровня хоть и бывшего, но мужчины, поэтому комитет поступает неправильно.

Подпольное дело

12 ноября исполком МОК одобрил проект, который поясняет принципы участия трансгендеров в спортивных соревнованиях. Согласно документу, уровень тестостерона больше не будет достаточным основанием, чтобы определить честность получаемого преимущества перед соперниками.

Решение МОК вызвало волну критики. В последние десятилетия в женских дисциплинах стали участвовать трансгендеры — мужчины, с помощью хирургии и гормональной терапии превратившие себя в представительниц слабого пола. Обратный переход общественность сильно не тревожит, ведь он может считаться «ослаблением». А вот и спользование в спортивных состязаниях полученной при рождении мускулатуры и скелета мужчины, который совершил переход в женщину, вызывает у специалистов много вопросов . Именно поэтому изначально спортивные соревнования разделены по полу (все, кроме конного спорта, но там разделены лошади).

Физиологические различия между мужчинами и женщинами диктует в том числе гормон тестостерон.

Будь мужиком Фото: Global Look Press/dpa/Marijan Murat

— Тестостерон влияет на размеры мышечной клетки, размер митохондрий (энергетических станций клетки), то есть на мышечную силу, — объяснил «Известиям» профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Сергей Бондарев. — Он есть как у мужчин, так и у женщин. Однако у сильного пола его уровень значительно выше, так как большая его часть вырабатывается в яичках. Говорить о том, что тестостерон не влияет на степень физической подготовки, нельзя. Именно благодаря этому гормону мужчины в основном сильнее женщин .

МОК не дал объяснения по поводу отсутствия необходимости измерения уровня тестостерона. Многие опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что решение Международного олимпийского комитета несправедливо.

— Тестостерон определяет силу и выносливость всей мускулатуры, — отметил в беседе с «Известиями» главный внештатный специалист по спортивной медицине комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Михаил Дидур. — Решение МОК противоречит современному уровню знаний. О бычная женщина чисто физически не способна натренироваться так, чтобы достигнуть уровня подготовки бывшего мужчины, поэтому и существует разделение на женские и мужские виды спорта.

Как рассказал завкафедрой физиологии человека и животных МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Каменский, в основном тестостерон оказывает влияние на развитие организма в среднем до 18 лет (точное значение зависит от национальности и региона). Потом влияние этого гормона становится меньше, но не исчезает полностью.

— Исторически так сложилось, что на протяжении последних десятков тысяч лет мужчины охотились, а женщины следили за детьми и бытом, — пояснил Андрей Каменский. — Поэтому физические упражнения проще даются сильному полу, и он изначально имеет некоторые преимущества.

Будь мужиком Фото: Global Look Press/Bloomberg/Mark Elias

Знай меру

Впрочем, некоторые факты говорят о том, что новый проект МОК только кажется несправедливым.

— Пожалуй, причина принятия проекта лежит скорее в этических нормах, — предположил Сергей Бондарев. — Ведь подозрения будут «ранить» и женщин с высоким от природы уровнем тестостерона, и трансгендеров.

В прежних требованиях МОК говорилось, что для выступления в женских дисциплинах на Играх необходимо иметь уровень тестостерона ниже 10 наномолей на литр в течение последних 12 месяцев.

— Считалось, что на протяжении этого времени уровень тестостерона у сменившего пол с мужского на женский человека может сохраниться на прежнем уровне, что повлияет на его спортивные результаты, — пояснил Сергей Бондарев. — Но появились новые публикации, говорящие о том, что на спортивные результаты оказывает влияние гораздо более низкий уровень тестостерона — 3–5 наномолей на литр. И у ряда женщин уровень тестостерона высокий от природы. 10 наномолей на литр у женщины быть не может, но 3 — вполне. И именно такие представительницы прекрасного пола в силу физических особенностей и черт характера идут в профессиональный спорт.

Более того, некоторые женщины даже имеют преимущество перед мужчинами в спорте , добавил эксперт. Например, высоким уровнем тестостерона обладают женщины с синдромом поликистозных яичников. По его словам, если их физические показатели примерно равны (при условии примерно одинаковых тренировок), то скорость принятия решений, тактические и психологические особенности позволяют таким женщинам лидировать.

При этом спортивные результаты зависят не только от изначальных данных, в том числе телосложения и уровня тестостерона, но и того, как человек готовится к соревнованиям.

Будь мужиком Фото: Global Look Press/imageBROKER/Guenter Fischer

— На самом деле годы тренировок во взрослом возрасте очень сильно меняют ситуацию , — напомнила дипломированный тренер по бегу Надежда Калачева. — Поэтому многие, кто в детстве был лидером, не могут пробиться во взрослом спорте, и наоборот. Отмечу также наличие побочных эффектов при манипуляциях с биохимией тела. Можно больше потерять при переходе в другой пол, чем приобрести.

Профессор кафедры физиологии человека и животных МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Смирнова объяснила, что существуют рецепторы, которые передают информацию от тестостерона мышцам.

— Эти рецепторы у людей имеют разную чувствительность к тестостерону — у одних ниже, у других выше, — пояснила профессор. — Поэтому уровень тестостерона может быть и небольшой, но эффективность его действия будет высокой. Или наоборот. И от пола чувствительность рецепторов не зависит , — на нее влияют индивидуальные генетические факторы.

Ольга Смирнова добавила, что физиологию трансгендера и обычной женщины сравнивать нельзя, так как сменившие пол люди проходили существенную гормональную терапию и находятся на поддерживающей.

— Возможно, стоит сделать отдельные соревнования именно для трансгендеров, — предлагает эксперт. — Полагаю, решение МОК продиктовано только тем, что они боятся обидеть меньшинства.

Право не имею

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов отметил, что претензии МОК можно предъявлять, только заручившись помощью юристов. Без их участия требование отменить данное решение чревато обвинениями. «Известия» попробовали выяснить у юристов, можно ли попытаться оспорить это решение.

— Прежде всего для обжалования в спортивной юрисдикции самого факта появления названного акта не существует юридических оснований, — объяснил доцент кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского государственного университета Илья Васильев. — МОК опубликовал акт, в котором предложил международным спортивным федерациям свое видение рамок по «справедливости, интеграции и недискриминации на основе гендерной идентичности и половых различий». Появление рассматриваемого акта — деятельность МОК, которую мы можем назвать «административной», но не правоприменительной.

Будь мужиком Фото: Global Look Press/Mandoga Media

Оспаривать в спортивной юрисдикции возможно только правоприменительное решение, — то есть когда права субъекта спорта непосредственно затронуты. Как пример такой ситуации — признание спортивной федерацией спортсмена с гендерными особенностями несоответствующим критериям участия в соревновании. Возникает следующий вопрос — можно ли оспорить, например, победу спортсмена-трансгендера, бывшего мужчины, в женских дисциплинах? — рассуждает Илья Васильев.

— Если спортсмен отобрался для участия в Олимпиаде и не нарушает правила, его победа будет признана законной, — убеждена руководитель спортивной практики «КлеверКонсалт» Анна Анцелиович. — Оспорить результат соревнований просто потому, что он кому-то не нравится, нельзя.

Однако не понравиться же этот результат может многим, впрочем, как и сам факт участия трансгендеров в спорте.

— Трансгендеры — это еще одно проявление того, что большой спорт полностью переродился в зрелище и бизнес, — считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — Понятно, что мужчина, совершивший трансгендерный переход в женщину, добьется в спорте больших успехов. Как биологу мне это очевидно. И если это дальше будет продолжаться, то страны с высоким числом трансгендеров в женском спорте будут добиваться максимума. Например, мы увидим, как скоро в женском плавании будут соревноваться одни бывшие мужчины.

По мнению Павла Волчкова, массовая подготовка профессиональных спортсменов должна быть свернута, так как просто тренировками добиться успеха уже невозможно.

Будь мужиком Фото: Global Look Press/Sven Simon/Anke Waelischmiller

— Спорт высоких достижений сейчас уже не соревнование спортсменов, а соревнование технологий, фармы и тренеров. Особенно плохо, когда допинг начинают давать с детского возраста. Поэтому нужно развивать оздоравливающий любительский спорт, а не профессиональный — травмирующий и калечащий.

В прошедших летом Олимпийских играх в Токио впервые принимала участие открытая транс-женщина Лорел Хаббард из Новой Зеландии. Она выступала в соревнованиях по тяжелой атлетике среди женщин, но не смогла выполнить ни одной успешной попытки.