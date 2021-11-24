На ровном месте: Джоан Роулинг снова затравили из-за трансгендеров

Спецвыпуск о 20-летии первого фильма о Гарри Поттере пройдет без создательницы магической вселенной Джоан К. Роулинг. Писательница решила отстоять право женщин зваться женщинами, и оказалась исключенной из собственного детища. Активисты продолжают угрожать ей: в преддверии юбилейной даты для поттероманов они слили в Сеть ее адрес. Как самая популярная писательница XXI века и борец с дискриминацией стала жертвой культуры отмены из-за пары постов в Twitter, читайте в материале «Известий».

Отмена создателя

«Твой мир — мой мир», — писала шестилетняя девочка Вероника из Санкт-Петербурга создательнице поттерианы Джоан К. Роулинг. Книги о «мальчике, который выжил» были выпущены полумиллиардным тиражом по всему миру. С Вероникой, поблагодарившей британскую писательницу за вселенную со Школой чародейства и волшебства Хогвартс, согласились бы миллионы детей и взрослых — так называемое «поколение Гарри Поттера», которое росло вместе с героем бестселлера, уже преодолело порог в 30 лет.

Двадцать лет назад вышел в прокат первый фильм серии — «Гарри Поттер и философский камень». После перезапуска в кинотеатрах в прошлом пандемийном году он собрал $1 млрд, что больше сборов 2001 года. Юбилей выхода фильма решили отметить спецвыпуском производства HBO — с интервью всех причастных, кадрами со съемок и другими материалами. Создательнице вселенной отвели лишь упоминание в архивных записях: Джоан Роулинг, озолотившую создателей серии фильмов, не позвали на съемку из-за якобы трансфобных заявлений.

На ровном месте Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень» Фото: Каро-Премьер

Автор цитаты При этом в январе по СМИ разошлась новость, что студия HBO Max собирается снимать сериал по вселенной Гарри Поттера.

В 2020 году писательница рискнула публично возмутиться, что женщин называют «людьми с менструацией» в году трансперсонам. Активисты до сих пор заваливают ее угрозами. «Адрес моей семьи запостили трое активистов-актеров. Они сфотографировались у входа в мой дом так, чтобы всем точно был виден наш адрес», — написала Джоан Роулинг в Twitter в понедельник, 22 ноября.

Не первый раз женщины подвергаются преследованиям в соцсетях, испытывают проблемы на работе и даже получают угрозы об изнасиловании за высказанное мнение, подчеркнула она: «Ни одна из них не защищена так, как я. Эти женщины и их семьи поставлены в положение, когда они вынуждены бояться и испытывать отчаяние только потому, что они отказываются признать, что социально-политическая концепция гендерной идентичности должна заменить концепцию пола».

Джоан Роулинг добавила, что поступившими угрозами могла бы обклеить целый дом. Но это не заставит ее замолчать и отказаться от своей позиции, пока полиция Шотландии продолжает расследование. Отказ HBO пригласить ее на воссоединение съемочной команды в «лучших» традициях культуры отмены писательница так и не прокомментировала.

Автор цитаты Культура отмены, она же cancel culture — явление, когда людей, в основном медийных личностей, и даже целые компании подвергают осуждению и лишают поддержки как в общественном поле, так и в профессиональном сообществе за действия и высказывания, которые воспринимаются как возмутительные или оскорбительные.

На ровном месте Фото: Global Look Press/imago stock&people

Фандом раскололся. Те, кто отказываются подвергать автора забвению за нетрендовое мнение, запустили в ее поддержку хештег #IStandWithJKRowling.

«Когда мне было девять и я была немного «странным ребенком», книги Роулинг подарили мне эскапизм, радость и утешение, которые были необходимы для выживания в школе, — пишет, например, швея-миллениал из Шотландии. — Теперь я взрослая, и Джоан Роулинг подает пример честности, силы и достоинства».

Акцию в поддержку писательницы подхватили поттероманы и сочувствующие и в других соцсетях. На момент написания материала хештег вышел в тренды Twitter, в Instagram по нему опубликовано более 10 тыс. постов, в TikTok по нему порядка 380 тыс. просмотров.

Могущественное магическое ЛГБТ

Едва ли 20 и даже 10 лет назад кто-то мог представить, что Джоан Роулинг, икону феминизма, демонстративно не пригласят на съемки ностальгического шоу о франшизе.

В 1997 году, когда свет увидела первая книга о Гарри Поттере, публика не знала, кто скрывается за сокращением J.K. Издательство предпочло скрыть пол автора, чтобы не потерять часть аудитории: в те годы по статистике мальчики предпочитали читать написанные мужчинами книги.

Книга и ее автор обрели мировую славу. Из матери-одиночки, которая еле сводила концы с концами, Роулинг превратилась в самого продаваемого и самого высокооплачиваемого автора нового тысячелетия. Писательница и сама была примером для феминисток, и в книгах поддерживала их взгляды: в пересчете на реальное время в 2017 году министром магии Великобритании, например, назначили Гермиону Грейнджер, а не ее знаменитого лучшего друга.

На ровном месте Писательница Джоан К. Роулинг раздает автографы фанатам во время премьеры фильма «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2», 2011 год Фото: Global Look Press/ZUMA Press/x99

Хотя Джоан Роулинг без восторга высказалась о фанфиках по мотивам своих произведений, она не сковывала свободу самовыражения авторов, притом что фандом активно фантазировал о любви однополых персонажей, создавал на замену Гарри избранных-девушек и вообще мало в чем себе отказывал.

После выхода последней книги серии Роулинг заявила, что двое из самых могущественных персонажей вселенной — директор Хогвартса Альбус Дамблдор и злодей Геллерт Гриндевальд — геи. Писательница подогрела и повестку о борьбе с расизмом, поддержав выбор темнокожей актрисы на роль Гермионы Грейнджер в пьесе «Проклятое дитя» (продолжение цикла книг, написанное сценаристом Джеком Торном и режиссером Джоном Тиффани при участии Роулинг. — Ред.).

Радикальное Рождество

Джоан Роулинг легко встраивалась в либеральную повестку, пока разговор не зашел о гендерной идентичности. Репутация автора пошатнулась в декабре 2019 года, когда она выступила в защиту налогового консультанта Майи Форстейтер. Юристку уволили за посты в Twitter, в частности, о негативном отношении к законодательным поправкам, которые разрешили заявлять о гендерной принадлежности без привязки к биологическому полу и медицинских показаний. Проще говоря, она отказалась соглашаться с тем, что мужчина, который по паспорту и физически во всем остается мужчиной, может из-за самоощущения неожиданно назваться женщиной.

Суд признал увольнение Форстейтер законным (в 2021 ей всё же удалось обжаловать это решение. — Ред.), что возмутило Роулинг. «Одевайся как хочешь. Называй себя как хочешь. Спи со взрослыми, которые выразили согласие. Живи и радуйся в мире и безопасности. Но увольнять женщин за то, что они заявляют, что пол — это реальность?» — написала она 19 декабря 2019 года.

На ровном месте Актеры Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и писательница Дж. К. Роулинг на премьере фильма «Гарри Поттер и Дары смерти», 2010 год Фото: Getty Images/WireImage/Jon Furniss

С тех пор активисты отмечают 19 декабря #GenderCriticalComingOutDay, день открытой критики в адрес политики гендерной идентичности, и запускают хештег #IStandWithReality («Я за реальность»). Из-за того, что дата оказалась в календаре рядом с Рождеством, защитники трансгендеров прозвали этот день TERFmas по аналогии с Christmas (TERF — сокращенное от trans-exclusionary radical feminist, исключающая транс-людей радикальная феминистка).

Но тогда Роулинг еще не попала под опалу «прогрессивной общественности». Культура отмены добралась до нее в июне прошлого года: она саркастически прокомментировала публикацию, в которой слово «женщина» заменили на «людей с менструацией». «Кажется, у нас было для этого отдельное слово», — заметила писательница.

На нее ополчились и фанаты, и звезды, в том числе исполнители главных ролей в поттериане: Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер), Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер), а также Эдди Редмэйн (играет главного персонажа серии «Фантастические твари и где они обитают»). Рэдклифф впоследствии и вовсе поставил ультиматум: он сыграет Гарри Поттера в продолжении франшизы только в том случае, если Роулинг уволят.

«У меня есть знакомые трансгендеры, и я люблю их. <...> Говорить правду — не значит ненавидеть», — подчеркивала Роулинг, настаивая, что понятие пола уничтожать нельзя. Она опубликовала эссе, в котором развернуто объяснила, почему считает такую гендерную политику ущемляющей женщин. Однако травлю было не остановить.

Следующий «раунд» ждал писательницу в сентябре 2020 года в преддверии выхода детектива «Дурная кровь»: в книге маньяк одевается в женскую одежду, чтобы найти жертв. Всего двумя годами ранее писательницу славили как борца с дискриминацией после выхода романа «Смертельная белизна», в котором главный злодей — антисемит, а теперь крупный благотворительный фонд Oxfam снимает с продажи детскую игру про вдохновляющих женщин, потому что на одной из карточек — Роулинг.

На ровном месте Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Ferdaus Shamim

Докажи рублем

По словам автора поттерианы, 90% фанатов, которые присылают письма, согласны с ее позицией. Однако публично озвучить мнение побаиваются, опасаясь и за рабочее место, и даже за безопасность.

Несколько постов в Twitter и угрозы скандального ядра трансгдерного общества не смогли вычеркнуть имя писательницы из массовой культуры. Джоан Роулинг вошла в список «100 женщин года» журнала Time и возглавила рейтинг самых популярных писательницей десятилетия. В 2019 году заняла первую строчку рейтинга cамых высокооплачиваемых писателей Forbes (в 2020-м не составлялся. — Ред.) с доходом в $92 млн. Годом ранее она оказалась на втором месте после Джеймса Паттерсона, получив $54 млн — это на 41 млн меньше, чем в 2017 году.

Автор цитаты По данным Sunday Times Rich List 2021 года, состояние Роулинг оценивается в 820 млн фунтов стерлингов — порядка $1,09 млрд. Ранее она выбывала из списков миллиардеров из-за многомиллионных отчислений на благотворительность.

Однако тогда не шло речи о трансфобных высказываниях писательницы. Некоторые фанаты просили любимого автора остановиться и отказаться от новых книг по вселенной Гарри Поттера, чтобы не «оживлять дохлого коня», но едва ли это значительно отразилось на капитале Роулинг.

По подсчетам Variety, после скандала в Twitter в июне 2020 года она якобы упустила доход в 2 млн долларов за счет одной лишь американской аудитории, которой не по нраву ее трансфобные настроения. Такой вывод издание сделало на основе статистики: за июнь продажа печатных книг в США выросла на 31,4%, продажи книг Роулинг — 10,9%, а конкретно серии о Гарри Поттере — на 7,7%. При этом годом ранее в тот же месяц они продавались активнее всех.

На ровном месте Фото: Global Look Press/imago-images/Thomas Eisenhuth

Автор цитаты По данным Amazon, в 2021 году книги о Гарри Поттере вернулись в списки самых читаемых и продаваемых.

Если отдельные активисты и наказывают писательницу рублем за мнение, пытаясь затравить ее в рамках культуры отмены, выходит не слишком убедительно. Ее новая детская книга «Рождественский поросенок» пятую неделю возглавляет список бестселлеров The New York Times.

Выкинули за борт

Это свидетельствует о том, что та группа активистов, которая задает тон в западном обществе и выдает свои узкогрупповые интересы, нормы и принципы за общецивилизационные, опирается пока еще на незначительную часть общества, говорит кандидат исторических наук, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

— Для большинства людей на Западе эти нормы, принципы и требования пока еще не стали обязательными. Они по-прежнему покупают книги Роулинг, да и вообще многие из них солидарны с ее позицией. Однако, к сожалению, это молчащее большинство, — сетует он в беседе с «Известиями». Кричащее меньшинство же «монополизировало право говорить от имени прогрессивной части общества», добавляет Владимир Шаповалов: «Этот ценностный разрыв углубляется и становится очень серьезной проблемой».

С одной стороны, можно сказать, что Джоан Роулинг «отделалась легким испугом», говорит социальный психолог Алексей Рощин. «А с другой показательно, что на ней культура отмены вообще хоть как-то отразилась. Ведь по идее это человек максимально защищенный — миллиардер, популярная во всем мире писательница. Эта ситуация — урок, что нет неприкасаемых», — рассуждает собеседник «Известий».

Алексей Рощин, социолог, социальный психолог Раньше казалось немыслимым, чтобы всеобщая любимица получала десятки тысяч пожеланий смерти, причем не будучи в чем-либо виноватой.

С ним солидарен Владимир Шаповалов. История с Роулинг — яркий пример, потому что она ко всему прочему всегда выступала сторонником прогрессивных идей, активно занималась благотворительностью и защищала права женщин. «Сейчас мы видим, что ее собираются сбросить с парохода современности в западном обществе», — замечает замдиректора Института истории и политики МПГУ.

И хотя продажи книг и популярность творчества писательницы пока вне угрозы, культура отмены отчасти сработала — как символический акт, считает Алексей Рощин. Те, кто угрожают Роулинг, мстят за «вольнодумие», а не за трансгендеров: «Их возмущает, что какая-то там сказочница — пусть и самая известная — посмела что-то сказать вне мейнстрима. Это напоминает классические партийные чистки, которые не имеют отношения к конкретным людям — это стремление к единообразию».

Подобную параллель проводит и политолог Владимир Шаповалов: по его мнению, риторика заступников трансгендеров схожа с «действиями хунвейбинов в период культурной революции в Китае и некоторыми подобного рода проявлениями в раннем советской России».