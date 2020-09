Рэдклифф может вернуться к роли Гарри Поттера в случае увольнения Роулинг

Британский актер Дэниэл Рэдклифф может вновь вернуться к роли Гарри Поттера в продолжении франшизы, но только при условии увольнения писательницы Джоан Роулинг. Об этом сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на источник.

По словам артиста, он не хотел бы работать с Джоан Роулинг, по произведениям которой были сняты восемь фильмов о юном волшебнике, поскольку он крайне недоволен критикой писательницей трансгендеров, отмечает телеканал «360».

Источник издания утверждает, что 31-летний Рэдклифф не против участвовать в экранизации пьесы Роулинг «Проклятое дитя», премьера которой состоялась в 2016 году, пишет сайт kp.ru. Но поставил студии Warner Bros. это условие.

Актер ранее даже извинился перед поклонниками Гарри Поттера за неуважительные высказывания Роулинг о трансгендерах и людях с небинарным гендером.

«Трансгендерные женщины — это женщины. Любое отрицание этого стирает идентичность трансгендерного человека», — писал ранее Рэдклифф в своем Twitter.

Ранее актер неоднократно заявлял, что больше не намерен играть роль Гарри Поттера, потому что не хочет быть заложником одной роли. После «поттерианы» Рэдклифф снимался во многих фильмах, среди которых — «Записки юного врача», «Женщина в черном», «Убей своих любимых», «Мой мальчик Джек» и других.

Как напоминает сайт aif.ru, скандал с Роулинг разгорелся летом текущего года. Роулинг в одной из газет вычитала определение «люди, которые менструируют», и поинтересовалась у своих подписчиков в Twitter, не помнят ли они, как раньше называли таких людей, и привела несколько вариантов искаженного написания слова «женщины». После этого писательницу обвинил в трансфобии: от нее отвернулись многие знаменитости, включая некоторых актеров, и представители фанатского движения, сообщает телеканал «Звезда». Пользователи в Сети призывали издательства и кинокомпании отказаться от сотрудничества с ней и вымарывали имя Роулинг с ее книг. В свою защиту та напомнила, что есть еще и борьба за права женщин, и проблемы в равенстве полов, которые требуют решения, но не была услышана.

15 сентября Роулинг вновь обвинили в трансфобии. В новой книге автор рассказывает об убийце — мужчине в женской одежде. При этом жертвами героя становятся обычные женщины. Один из британских журналистов сказал, что мораль книги можно свести к следующему: никогда не доверять мужчине в платье.