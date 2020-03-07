Представлен список самых популярных писательниц за 10 лет
Представлен список самых популярных писательниц десятилетия. На вершине рейтинга — Джоан Роулинг. Автор продолжила рассказывать истории о волшебном мире. Роулинг выпустила: книгу «Фантастические твари», «Сказки барда Бидля», роман «Случайная вакансия» и пьесу «Проклятое дитя».
На втором месте Агата Кристи. Ее романы до сих пор продолжают читать.
Бронза досталась Светлане Мартынчик. Она выпускает книги под псевдонимом Макс Фрай.
Представлен список самых популярных писательниц десятилетия. На вершине рейтинга — Джоан Роулинг. Автор продолжила рассказывать истории о волшебном мире. Роулинг выпустила: книгу «Фантастические твари», «Сказки барда Бидля», роман «Случайная вакансия» и пьесу «Проклятое дитя».
На втором месте Агата Кристи. Ее романы до сих пор продолжают читать.
Бронза досталась Светлане Мартынчик. Она выпускает книги под псевдонимом Макс Фрай.