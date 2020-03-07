Представлен список самых популярных писательниц за 10 лет

Представлен список самых популярных писательниц десятилетия. На вершине рейтинга — Джоан Роулинг. Автор продолжила рассказывать истории о волшебном мире. Роулинг выпустила: книгу «Фантастические твари», «Сказки барда Бидля», роман «Случайная вакансия» и пьесу «Проклятое дитя».

На втором месте Агата Кристи. Ее романы до сих пор продолжают читать.

Бронза досталась Светлане Мартынчик. Она выпускает книги под псевдонимом Макс Фрай.