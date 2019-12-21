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Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2019 года

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Фото: Global Look Press/Hubert Boesl/dpa
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Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг была признана самым высокооплачиваемым писателем 2019 года, сообщил американский журнал Forbes в субботу, 21 декабря. Ее доход составил $92 млн до вычета налогов.

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На втором месте в рейтинге оказался американский писатель Джеймс Паттерсон с доходом $70 млн, который продал в США 5,5 млн книг за этот год. Его роман «Президент пропал», созданный в соавторстве с экс-президентом США Биллом Клинтоном, стал бестселлером по итогам 2018 года.

В тройку самых высокооплачиваемых писателей вошла также бывшая первая леди США Мишель Обама, чей доход оценивается в $36 млн. В 2018 году она выпустила мемуары под названием «Becoming. Моя история», пишет «Газета.ру».

18 декабря стало известно, что пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира. По оценкам Forbes, годовой доход пятилетней россиянки составил $18 млн без учета налогов, выплат агентам, менеджерам и адвокатам.

На второй строчке рейтинга разместился канал пятерых друзей о спортивных трюках Dude Perfect. Forbes оценил доход авторов в 2019 году в $20 млн. Первая строчка рейтинга досталась восьмилетнему Райану Каджи из Техаса. На канале Ryan ToysReview, посвященном игрушкам, за год он заработал $26 млн.

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