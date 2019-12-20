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Опубликован рейтинг агентов КХЛ с наибольшими доходами хоккеистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Газета «Спорт-Экспресс» составила рейтинг ведущих агентов, работающих с хоккеистами КХЛ. Список сформирован на основе информации о суммарных доходах игроков и их представителей.

На первом месте оказалось агентство Winners, его глава — известный агент Юрий Николаев. Хоккеисты, которые являются его клиентами в КХЛ, суммарно получают в этом сезоне около 2,9 млрд рублей. Среди топ-игроков агентства — Данис Зарипов, Владимир А. Ткачев (оба — «Ак Барс»), Александр Хохлачев («Спартак»), Никита Сошников («Салават Юлаев»), Денис Зернов («Авангард»), Егор Яковлев, Николай Кулемин (оба — «Металлург»), Игорь Ожиганов (СКА) и Стефан Да Коста («Локомотив»).

На втором месте рейтинга агент Шуми Бабаев, его клиенты в сумме получают 2,2 млрд рублей. В их число входят Владимир Э. Ткачев, Антон Бурдасов (оба — СКА), Найджел Доус («Автомобилист»), Илья Сорокин, Максим Шалунов (оба — ЦСКА), Сергей Шумаков («Авангард»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Иван Верещагин («Металлург»), Станислав Галиев («Ак Барс») и Денис Алексеев («Локомотив»).

Третье место у агента Алеши Пилко, сумма доходов его игроков — 1,4 млрд рублей. Среди его топ-клиентов — Свен Андригетто, Тэйлор Бек, Роб Клинкхаммер (все — «Авангард»), Жильбер Брюле («Куньлунь»), Микаэль Викстранд, Патрис Кормье (оба — «Ак Барс»), Марк-Андре Граньяни, Теему Пулккинен (оба — «Динамо» Мн), Андре Петтерссон, Михал Чайковски (оба — «Динамо» М).

Суммы всех контрактов игроков КХЛ оцениваются в 15 млрд рублей.

Ранее, в октябре, СЭ составил рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги.

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