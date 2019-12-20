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Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

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Фото: Global Look Press/Pascal Potier
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных миллиардеров года. Вместе с ними оказались и те, кто за эти 12 месяцев провалился. Статья опубликована на сайте Forbes в пятницу, 20 декабря.

Отмечается, что победитель в этом году — Бернар Арно, третий самый богатый человек на планете. Его капитал прибавил $40 млрд. Сейчас он один из трех людей в мире, чьи доходы превышают $100 млрд.

Глава Facebook Марк Цукерберг занял второе место. Он стал богаче на $22,1 млрд. Замыкает тройку Амансио Ортега — глава Inditex. За год его состояние увеличилось на $17,3 млрд.

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Один из самых богатых людей мира, глава Amazon Джефф Безос, оказался в списке неудачников. Всё дело в бракоразводном процессе. За минувший год он потерял $13,1 млрд. Безос оказался в компании двух индийских предпринимателей. Так, глава индийской технокомпании Wipro Limited Азим Премджи лишился за прошедшие 12 месяцев $14,1 млрд. Субхаш Чандра — глава индийского медиаконгломерата Essel Group — стал беднее на $3,4 млрд.

19 декабря The Economist назвал Узбекистан страной года. Причина — в позитивных изменениях, которые начались с принятием реформ президентом Шавкатом Мирзиёевым в 2018 году.

Ранее в тот же день деловая газета Financial Times выбрала «человеком года» генерального директора американского IT-гиганта Microsoft Corp Сатью Наделлу. В заслуги топ-менеджеру поставили выросшую прибыль акционеров компании.

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