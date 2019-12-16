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Forbes включил россиянку в список самых заметных миллиардеров-новичков

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Журнал Forbes составил список самых заметных бизнесменов, которые стали миллиардерами в 2019 году. В числе первых издание назвало основательницу интернет-магазина Wildberries Татьяну Бакальчук.

Авторы опубликованного 15 декабря рейтинга указывают, что Бакальчук стала второй после предпринимательницы Елены Батуриной женщиной в России, чье состояние оценивается в $1 млрд. Подчеркивается, что владелица Wildberries, создала компанию в 2004 году, будучи учительницей английского языка и находясь в декрете. В 2018 году она привела компанию к прибыли в $1,9 млрд, а сайт ритейлера на данный момент посещают около двух миллионов человек из России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

В списке также фигурируют самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер, основавшая бренд Kylie Cosmetics, и Маккензи Безос, получившая после развода с основателем Amazon Джеффом Безосом $34,5 млрд.

Также самыми заметными новыми миллиардерами названы производитель батончиков King Дэниел Любецки, инвесторы Герберт Вертхайм и Орландо Браво.

Wildberries — один из крупнейших российских интернет-магазинов, специализирующийся, в основном, на продаже одежды и обуви, а также на ряде других товаров. В 2018 году магазин, основанный в 2003 году, начал продажу продуктов питания. Согласно данным РБК, на сайте представлено около 22 тыс. брендов, а компанией работают 14 тыс. поставщиков.

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