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Forbes назвал имя самой молодой миллиардерши в мире

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Фото: Global Look Press/Wiese/face to face
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Американская модель, участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер стала самой молодой миллиардершей в мире. Об этом 5 марта сообщает издание Forbes.

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Основной доход 21-летней девушке приносит ее косметическая компания Kylie Cosmetics, основанная в 2016 году, а также контракты с известными модными домами. Зарабатывает она и в социальных сетях. Дженнер признается, что своим финансовым успехом во многом обязана Instagram, где у нее 128 млн подписчиков.

«Я этого не ожидала. Я не предвидела будущего. Но очень приятно чувствовать [признание]. Это прекрасное достижение», — отметила предпринимательница.

Ранее титул самого богатого молодого человека принадлежал основателю Facebook Марку Цукербергу. Он свой первый миллиард заработал в 23 года.

5 марта Forbes назвал и самого богатого россиянина. Им стал Леонид Михельсон, основатель нефтегазовой компании «Новатэк». Его состояние оценивают в $24 млрд. В мировом списке миллиардеров он занимает 32-е место.

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