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Глава Amazon Безос снова возглавил рейтинг богатейших бизнесменов Forbes

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Основатель компании Amazon Джефф Безос второй раз подряд возглавил рейтинг богатейших бизнесменов планеты по версии журнала Forbes. В 2018 году ему удалось опередить основателя Microsoft Билла Гейтса. Об этом 4 марта сообщается на сайте издания.

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Состояние Безоса было оценено в $131 млрд. За 2018 год он разбогател на $19 млрд. Эта цифра могла быть и больше, но акции его компании подешевели почти на 22%.

Издание отмечает, что бизнесмен может вскоре лишиться звания богатейшего человека. На своей странице в Twitter 9 января основатель Amazon сообщил, что планирует развестись с женой Маккензи Безос.

По законам штата Вашингтон, супруги должны будут справедливо разделить имущество, в том числе доход, полученный во время брака. Это касается и 16-процентного пакета акций Amazon, принадлежащего бизнесмену. Так Джефф Безос может лишиться части состояния, а его жена, напротив, станет самой богатой женщиной в мире.

21 февраля стало известно о появлении в России второй женщины-миллиардера. Ею стала владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее личное состояние оценили более чем в $1 млрд.

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