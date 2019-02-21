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В России появилась вторая женщина-миллиардер

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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В России появилась вторая женщина-миллиардер. Ей стала Татьяна Бакальчук, сообщает журнал Forbes.

Бакальчук, по данным системы «СПАРК», является единственным владельцем интернет-магазина Wildberries. Эта компания заняла четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний, составленном Forbes. Ее стоимость оценивается в $1,2 млрд. Это позволяет оценить личное состояние владелицы более чем в $1 млрд, говорится в статье. Таким образом, Бакальчук можно считать второй после бизнесвумен Елены Батуриной российской женщиной-миллиардером.

Издание уточняет, что Wildberries не публичная компания. Оценка стоимости основана на данных об объеме продаж и прибыли, а также по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов.

В октябре 2018 года в рейтинге богатейших женщин России по версии Forbes Бакальчук заняла второе место (состояние оценивалось в $600 млн). Первой стала Батурина с $1,2 млрд. Ее супруг, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, назвал информацию о состоянии жены «полной ерундой» и заявил, что ничего похожего в реальности нет.

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