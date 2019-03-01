Дерипаска вернулся в рейтинг топ-500 самых богатых людей мира

Российский предприниматель, глава компании «Русал» Олег Дерипаска вернулся в список 500 самых богатых людей мира. В соответствии с данными рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), с начала 2019 года состояние бизнесмена увеличилось на $1,07 млрд.

Дерипаска с общим состоянием $3,93 млрд занимает 490-ю строчку рейтинга, уточняет НСН.

Всего в рейтинг 500 богатейших людей мира по версии BBI входят 25 россиян. За отчетный период их совокупное состояние увеличилось на $19,31 млрд.

Управляющего компанией «Интеррос», гендиректора горно-металлургической компании «Норильский Никель» Владимира Потанина BBI называет самым состоятельным человеком Российской Федерации. С состоянием в $21,3 млрд он расположился на 35-м месте рейтинга.

В марте 2018 года BBI также назвал управляющего компанией «Интеррос», гендиректора горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимира Потанина самым состоятельным человеком России. Бизнесмен, как и в этом году, занял 35-ю позицию.