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Назван самый богатый россиянин по версии Forbes

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей планеты. Среди россиян самым состоятельным оказался основной владелец НЛМК Владимир Лисин, занявший 57-е место общего рейтинга.

Его состояние оценивается в $19,1 млрд, что больше прошлогоднего результата бизнесмена на $3 млрд.

Второе место среди российских участников рейтинга занял председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, в его активе $18,7 млрд. На третьем месте глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон ($18 млрд). Примечательно, что до этого бизнесмен два раза подряд возглавлял рейтинг.

Всего в первую сотню списка миллиардеров вошли девять россиян, среди которых глава «Лукойла» Вагит Алекперов (78-е место и $16,4 млрд) и президент «Норильского никеля» Владимир Потанин ($15,9 млрд).

В глобальный рейтинг попали 102 бизнесмена из РФ с состоянием более $1 млрд. Совокупное состояние российских миллиардеров оценивается в $410,8 млрд.

Самым богатейшим человеком планеты стал основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в $112 млрд.

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