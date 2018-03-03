Кинокритики выбрали самый страшный фильм в истории

Эксперты портала NME объявили испанский хоррор «Уиджи: Проклятие Вероники» самым страшным фильмом ужасов в истории. Показатели рейтинга ленты на портале Rotten Tomatoes составляют 100%.

В основу сюжета легла история двух героинь-подростков — Вероники и Розы. Используя доску «уиджи» для спиритических сеансов вызова душ умерших, они пытаются связаться с духом погибшего бойфренда Вероники, но вместо этого вызывают дух ее покойного отца, передает «Федеральное агентство новостей».

Авторы картины настаивают, что сюжет основан на реальных событиях, произошедших в 1991 году, когда школьница Эстефания Гутьеррес Лазаро скончалась после игры с «уиджи».

Ранее стало известно, что самой любимой мелодрамой жителей России стал фильм «Форрест Гамп». Вторую позицию занял «Титаник», третью — «Москва слезам не верит».