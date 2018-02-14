Россияне выбрали лучшие фильмы о любви

Самой любимой мелодрамой жителей России стал «Форрест Гамп». Вторую позицию занял «Титаник», третьим стал кинофильм «Москва слезам не верит».

Такой рейтинг сентиментальных фильмов сложился по результатам голосования на портале «Кино Mail.ru», сообщает «Федеральное агентство новостей».

В десятку любимых мелодрам россиян вошли «Унесенные ветром» 1939 года, «Привидение», «Миллионер из трущоб», «Дневник памяти», «Великий Гэтсби» и российский фильм «Летят журавли».

Как писал iz.ru, в феврале опубликован список 100 лучших фильмов всех времен по версии кинозрителей на начало 2018 года.