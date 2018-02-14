Прямой эфир

Россияне выбрали лучшие фильмы о любви

0
Фото: Юниверсал Пикчерс Рус
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самой любимой мелодрамой жителей России стал «Форрест Гамп». Вторую позицию занял «Титаник», третьим стал кинофильм «Москва слезам не верит».

Такой рейтинг сентиментальных фильмов сложился по результатам голосования на портале «Кино Mail.ru», сообщает «Федеральное агентство новостей».

В десятку любимых мелодрам россиян вошли «Унесенные ветром» 1939 года, «Привидение», «Миллионер из трущоб», «Дневник памяти», «Великий Гэтсби»  и российский фильм «Летят журавли».

Как писал iz.ru, в феврале опубликован список 100 лучших фильмов всех времен по версии кинозрителей на начало 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Критики назвали самые успешные и самые провальные фильмы 2017 года
Телекомпания BBC назвала лучшую комедию всех времен

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017