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Ученые назвали замужество основным способом разбогатеть для американок

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Фото: Depositphotos
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Ученые из Университета Северной Каролины в Шарлотте выяснили, что для большинства американских женщин замужество является основной возможностью попасть в число домохозяек (1%) с самым высоким доходом, который составляет свыше $845 тыс. в год. Результаты исследования опубликованы на сайте издания SAGE Publishing.

По данным экспертов, с 1995 по 2016 год женщинам удавалось самостоятельно вывести семью на уровень самых богатых лишь в 1 случае из 20, тогда как мужчины часто достигают этой цели, не прибегая к финансовой помощи со стороны своих жен.

Автор исследования Джил Яворски считает, что в богатых семьях большую часть финансовых ресурсов контролируют именно мужчины. По ее мнению, это объясняет то, что они, как более состоятельные, пользуются властью и влиянием в доме.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым решить проблему гендерного неравенства и убрать многие существующие стереотипы и карьерные ограничения для женщин. Он подчеркнул, что Россия и мир только выиграют, если женских «историй успеха» будет как можно больше. Он пояснил, что в таком случае можно будет укрепить национальный потенциал и обеспечить устойчивое глобальное развитие для всей цивилизации.

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