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Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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По данным Росстата, в России в 2018 году на 1000 мужчин в среднем приходилось 1156 женщин. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщает RT.

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Отмечается, что всего на начало 2018 года в России проживало 78,7 млн женщин и 68,1 млн мужчин. На 1000 мужчин до 34 лет приходилось примерно 960 женщин, число которых увеличивается с группы 35–39 лет. Наиболее сильная разница наблюдалась в возрастной группе 70 и более лет (2377 женщин на 1000 мужчин).

Сотрудники Росстата считают, что соотношение числа мужчин и женщин не сильно изменилось с начала века. Самая заметная разница была зафиксирована в 2010 году — 1,63 к 1. При этом в 2017 году соотношение полностью сравнялось (на 1000 мужчин приходилось 1000 женщин) для возрастной группы от 30 до 34 лет.

19 февраля замглавы управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России Евгений Артемов заявил, что в настоящее время 756 женщин возглавляют районные подразделения МВД, более 1,3 тыс. являются начальниками или заместителями районных подразделений участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних. По его словам, эти цифры говорят о том, что число мужчин и женщин в руководстве полиции почти сравнялось.

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