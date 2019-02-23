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Гройсман заявил о троекратном росте минимальной зарплаты на Украине

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Минимальная зарплата на Украине за последние три года выросла втрое — с $50 до $150, сообщил 23 февраля премьер-министр страны Владимир Гройсман.

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«Минимальная зарплата была около $50, а теперь $150. Рост — втрое», — приводит его слова агентство УНН.

По словам премьера, такую же динамику демонстрирует и средняя заработная плата. Он отметил, что сейчас она превышает $380, хотя еще три года назад была вдвое меньше.

В середине февраля Гройсман заявлял, что низкий уровень зарплат на Украине вынуждает жителей страны уезжать на заработки за границу. Кроме того, он отмечал, что пенсионеры также не получают достойных выплат.

За четыре года после госпереворота уровень бедности на Украине вырос сразу с 15 до 25%, сообщал Всемирный банк в июле 2018 года. При этом в октябре власти повысили цены на газ на 23,5%, а в декабре — тарифы на отопление и горячую воду. В 2019 году Украине предстоит перечислить Международному валютному фонду (МВФ) треть доходов в счет погашения госдолга, который с 2015 года вырос на $13 млрд.

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