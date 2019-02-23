Украина потеряла лидерство по числу мигрантов в Россию

Украина потеряла первенство в рейтинге по притоку мигрантов в Россию. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства. По итогам 2018 года количество мигрантов с Украины составило 14,8 тыс. человек. Это более чем в три раза меньше показателей 2017 года. Тогда в Россию переехало около 47,7 тыс. жителей соседнего государства.

Больше всего переселенцев зафиксировано из республики Таджикистан. В 2018 году оттуда приехала 31 тыс. человек. Вторым в списке значится Казахстан, из которого эмигрировали 26,5 тыс. жителей.

В целом миграционный прирост населения России в прошлом году уменьшился на 87 тыс. человек. Причина — в сокращении числа прибывших в РФ и увеличении числа переездов за рубеж.

Вместе с тем в декабре прошлого года в Министерстве внутренних дел России заявляли, что число иностранцев, получивших российское гражданство, за последний год выросло на 4%. Тогда же представители Федерации мигрантов России отмечали, что больше всего человек въезжают на территорию РФ из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Украины.

По мнению бывшего депутата Верховной рады Кирилла Куликова, причина миграции украинцев в Россию заключается в недружественной политике киевских властей по отношению к собственным гражданам.