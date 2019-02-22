В Европарламенте назвали причину мирового лидерства Латвии по оттоку населения

Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов выразил мнение, что страна является мировым лидером по оттоку населения из-за действий политиков, отвергающих наследие СССР.

По данным международной базы статистики Worldometers, население Латвии только за прошлый год сократилось на 0,98%, что является самым высоким показателем эмиграции в мире.

Митрофанов отметил, что в конце 1990-х годов призывал латвийских политиков осознать последствия уничтожения доставшейся от Советского Союза промышленности, но получил обескураживающий ответ.

«Мы устали от ваших толп советских мигрантов, мы хотим жить в маленькой, зеленой, национальной стране. Такой, как Исландия — где нет чужаков, все говорят на одном языке, нет ваших zavodi (заводы. — Ред.) и страшных микрорайонов с советскими многоэтажками», –– цитирует депутата «РИА Новости».

В итоге, спустя 20 лет по количеству населения и культурной унификации Латвия действительно приблизилась к Исландии, иронично подытожил Митрофанов.

«Нерациональные, но горячие мечты латышских интеллектуалов понемногу материализуются. Мечта всегда имеет приоритет над скучными экономическими и рациональными соображениями. Кстати, совсем недавно «исландскую мечту Латвии» озвучил наиболее вероятный кандидат в президенты Латвии — Эгилс Левитс. Он прямо сказал, что в итоге Латвия должна стать такой же, как Исландия: сильная национальная идентичность и всего 350 тыс. населения. Простые латвийцы дисциплинированно умирают и уезжают», –– отметил евродепутат.

По его словам, изменить ситуацию еще реально, если латышская элита изменит курс.

20 февраля кандидат в президенты Украины Евгений Мураев предрек стране массовую миграцию и низкий экономический потенциал, как и в странах Прибалтики. По его словам, Украину также покидает критически большое количество населения.