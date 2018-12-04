Прямой эфир

Латвийский производитель шпрот посетовал на российское эмбарго

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупнейшее рыбоперерабатывающее предприятие Латвии «Бривайс вилнис» продолжает страдать от российского эмбарго.

Шпик прошел через границу: поток «запрещенки» в Россию вырос на 80%
Таможенная служба выдворила из страны 56 тыс. тонн нелегально ввезенных товаров

Как пишет портал Laukos, за девять месяцев компании удалось сократить убытки немногим более чем в полтора раза — с €680 тыс. до €436 тыс.

Фирма объяснила убытки низкой активностью рынка, а также высокой конкуренцией. При этом оборот предприятия достиг €5,1 млн, что на 9,2% больше, чем в 2017 году.

В компании подчеркнули, что ощущают негативное влияние запрета на поставки в Россию. В «Бривайс вилнис» отметили, что намерены приложить усилия для сохранения клиентов и освоения новых рынков.

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию рыбной продукции из Латвии и Эстонии из-за ряда нарушений в июне 2015 года. В декабре 2017 года два прибалтийских предприятия получили разрешение на возобновление поставок.

Председатель правления «Бривайс вилнис» Арнаольд Бабрис ранее заявил, что после введения запретапроизводители рыбной продукции в Латвии настолько агрессивно борются за рынок, что буквально задушили друг друга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России предрекли судьбу производителей латвийских шпрот
Убытки производителя элитных латвийских шпрот удвоились


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017