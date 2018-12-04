Латвийский производитель шпрот посетовал на российское эмбарго
Крупнейшее рыбоперерабатывающее предприятие Латвии «Бривайс вилнис» продолжает страдать от российского эмбарго.
Как пишет портал Laukos, за девять месяцев компании удалось сократить убытки немногим более чем в полтора раза — с €680 тыс. до €436 тыс.
Фирма объяснила убытки низкой активностью рынка, а также высокой конкуренцией. При этом оборот предприятия достиг €5,1 млн, что на 9,2% больше, чем в 2017 году.
В компании подчеркнули, что ощущают негативное влияние запрета на поставки в Россию. В «Бривайс вилнис» отметили, что намерены приложить усилия для сохранения клиентов и освоения новых рынков.
Россельхознадзор запретил ввоз в Россию рыбной продукции из Латвии и Эстонии из-за ряда нарушений в июне 2015 года. В декабре 2017 года два прибалтийских предприятия получили разрешение на возобновление поставок.
Председатель правления «Бривайс вилнис» Арнаольд Бабрис ранее заявил, что после введения запретапроизводители рыбной продукции в Латвии настолько агрессивно борются за рынок, что буквально задушили друг друга.