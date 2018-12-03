Шпик прошел через границу: поток «запрещенки» в Россию вырос на 80%

Поставки запрещенной продукции в Россию выросли практически вдвое. Так, в 2018 году ФТС выдворила за границу на 80% больше санкционных и скоропортящихся сельхозтоваров, чем годом ранее, — 56 тыс. т. Причем большую часть из них составляют продукты, находящиеся под эмбарго, сообщили «Известиям» в пресс-службе таможни. Скачок нелегального импорта связан, с одной стороны, с привлекательностью российского рынка, а с другой — с «обкаткой» и стабилизацией нелегальных путей поставок «санкционки», считают эксперты. По их мнению, возможностей повлиять на сложившийся поток европейских продуктов практически нет. Резкого сокращения не будет до тех пор, пока Россия не договорится по этому вопросу с партнерами по ЕАЭС.

Оперативники ФТС за неполных 11 месяцев 2018 года обнаружили 4,4 тыс. транспортных средств с запрещенными продуктами (большая часть из которых — санкционные). Это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 56 тыс. т ввезенной продукции таможенники выдворили за границу (на 80% больше, чем годом ранее). Чаще всего в обход закона в Россию пытались провезти яблоки и груши, шампиньоны, болгарский перец, томаты, ягоды, свиной шпик, рыбу, сыры и куриное мясо, уточнили в ФТС.

Опрошенные «Известиями» эксперты в сфере международной торговли называют несколько причин такого скачка поставок, нарушающих продуктовое эмбарго. В частности, дело может быть в том, что российский рынок сейчас выглядит особенно привлекательным для производителей продовольственных товаров на фоне произошедшего кризиса в других развивающихся странах, считает научный сотрудник РАНХиГС Евгений Гущин. В своем ноябрьском отчете о европейской экономике Международный валютный фонд (МВФ) сообщал о росте цен на товары на рынках ЕС в среднем на 7% из-за высоких нефтяных котировок. Реальные располагаемые доходы европейцев, по данным аналитиков МВФ, упали на 0,7 процентного пункта.

Возросшая привлекательность российского рынка для «санкционки» объясняется еще и увеличением потребления россиян на фоне относительной стабилизации курса рубля, говорит генеральный директор агентства Fruitnews Ирина Козий. Кроме того, зафиксирована определенная перестройка семейных бюджетов в сторону увеличения расходов на питание, считает эксперт.

Но более важной причиной Ирина Козий считает постепенное накапливание опыта поставок в обход российских санкций. Как европейские производители, так и их российские партнеры отработали нелегальные схемы — стало понятно, как это делать и во сколько это обходится. Основной механизм — покупка поддельных сертификатов. С ними европейский запрещенный товар ввозится под видом легального. Причем платит за это российский потребитель — по словам Ирины Козий, стоимость поддельных документов в цене продукции на прилавках составляет порядка 20%.

Недавно Россельхознадзор сообщил о выявлении нелегальной схемы поставки в Россию из Сербии поддельного сыра украинского происхождения. Так, с января по июль 2018 года на территорию РФ ввезено 3815 т украинского сыроподобного продукта под брендом сербской компании, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ФТС, «лидеры» в поставках санкционных продуктов на российский рынок — Польша, Украина, Литва, Дания и Норвегия. Также в ведомстве отметили, что в Россию проникают груши из Бельгии и Нидерландов.

Несмотря на рост «раскрываемости» таможней схем ввоза санкционной продукции, на растущий поток «запрещенки» повлиять сейчас достаточно сложно, считает профессор факультета НИУ ВШЭ Алексей Портанский. По его мнению, отсутствие дискуссии по продуктовому эмбарго с партнерами в ЕАЭС ведет к тому, что правительство наших союзников смотрит на незаконные поставки в Россию сквозь пальцы.

В то же время саму Европу вряд ли беспокоит, что их компании нарушают наше законодательство — с их точки зрения российское эмбарго вредит европейской экономике. К тому же большая часть незаконных поставок организована российским бизнесом, поэтому формально крупные европейские производители, чья продукция лежит у нас на прилавках под видом, например, сирийской, к нарушению эмбарго никакого отношения не имеют, объясняет эксперт.

Президент России Владимир Путин недавно заявлял, что санкции западных стран, введенные против России, привели к тому, что только в Евросоюзе исчезло 400 тыс. рабочих мест. При этом товарооборот с ЕС, по его словам, сократился с $450 млрд до $236 млрд.