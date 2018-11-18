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Россельхознадзор запретит транзит американской птицы через Россию

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Россельхознадзор ввел временные ограничения на транзит американского мяса птицы в Казахстан по территории России. Такое решение объяснили тем, что продукция может впоследствии оказаться на российском рынке.

Ограничения вступают в силу 20 ноября, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В Казахстане нет внутренней системы отслеживания для товаров, подконтрольных ветеринарному надзору, отметили в Россельхознадзоре. Кроме того, ветсертификат, по которому осуществляются поставки в это государство, не подходит под требования Евразийского экономического союза.

В октябре ведомство выявило канал незаконной поставки в Россию американских окорочков. Они ввозились под видом транзита из Литвы в Казахстан через Белоруссию. При досмотре 39 железнодорожных контейнеров с окорочками были выявлены многочисленные санитарные нарушения и несоответствия в документах. Согласно маркировке на упаковках, поставщиками были предприятия Mountaire Farms Inc. и Pilgrims Pride (США). В 2009–2014 годах Россельхознадзор неоднократно выявлял в их продукции нарушения и ставил поставки под усиленный контроль. В результате из-за нарушений ввоз был запрещен.

Ввоз американского мяса птицы в Россию запрещен с 2014 года в рамках продовольственного эмбарго.

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