Роспотребнадзор стал браковать импортные продукты в три раза чаще

В три раза больше «некондиционных» импортных продуктов стал изымать из торгового оборота Роспотребнадзор за последние 10 лет. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства. Если в 2007 году на зарубежные товары приходилось 10% от всего объема изъятого, то в 2017 году — 35%. По мнению представителей службы, одна из основных причин этого состоит в том, что в России сейчас установлены более жесткие нормативы по безопасности пищевой продукции, чем аналогичные международные стандарты в странах Европы и Америки. Это касается, например, содержания антибиотиков в продуктах, гормонов роста и нитратов.

Роспотребнадзор отмечает ежегодное увеличение объемов изымаемой зарубежной продукции, которая не соответствует установленным в России требования. Так, 10 лет назад на долю импортной продукции, изъятой из оборота, приходилось 10% от общего объема «забракованного» товара. В 2017 году этот показатель достиг 35%. Служба ежегодно исследует порядка 2 млн проб реализуемой в рознице пищевой продукции.

— В этом году доля проб импортной продукции, которая не соответствует обязательным требованиям по физико-химическим показателям, в том числе по показателям фальсификации, по-прежнему остается высокой, — сообщили в ведомстве. — Так, в первом полугодии 2018 года этот показатель в категории «молочная продукция» составил около 6%, а в категории «рыба и рыбные продукты» — свыше 20%.

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что установленные в России нормативы безопасности пищевой продукции жестче, чем это предусмотрено международными стандартами в странах Европы и Америки. Речь идет, например, о содержании отдельных антибиотиков, гормонов роста, нитратов, радионуклидов, а также ряда патогенных микроорганизмов в продуктах.

В Евразийском экономическом союзе были приняты технические регламенты «О безопасности пищевой продукции» (2011), «О безопасности молока и молочной продукции» (2013) и «О безопасности мяса и мясной продукции» (2013). Документами введены обязательные к исполнению требования к этим товарам. В службе также добавили, что на международных площадках Россия отстаивает высокие требования к безопасности и качеству пищевых продуктов. Роспотребнадзор выступает против снижения отдельных показателей безопасности пищевой продукции, например по содержанию антибиотиков и токсинов. Также ведомство не соглашается с изменениями правил маркировки пищевой продукции, которые могут ввести потребителя в заблуждение. Речь идет в том числе об отказе указывать срок годности для некоторых видов продукции.

Практика Роскачества показывает, что во многом обязательные требования в нашей стране жестче, подтвердили «Известиям» в пресс-службе организации. Например, в странах Европы, Латинской Америки и Азии значительно шире применяются пестициды в технологическом процессе выращивания продукции. В частности, в России ниже нормативы в части максимальной разрешенной дозы внесения пестицидов, количества циклов обработки и длиннее сроки ожидания после обработок.

— Обычно Роскачество выявляет следовые количества ветеринарных препаратов в мясной и молочной продукции, а не превышение норм, — отметил представитель организации. — В случае, например, с медом мы видим следы препаратов и понимаем, что наши требования жестче международных по норме остатков антибиотиков. Однако в странах Евросоюза при более «щадящих» нормах регламентируется гораздо более широкая группа препаратов, нежели в России.

Увеличение доли импортной продукции в общем объеме изъятой может быть обусловлено и другими причинами. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин отметил, что одним из приоритетов работы Роспотребнадзора является борьба с санкционными товарами. Летом 2014 года был введен запрет на ввоз ряда категорий пищевой продукции. Контроль за исполнением этих мер осуществляет в том числе Роспотребнадзор. Эксперт предполагает, что увеличение доли импортной «забракованной» продукции связано в том числе и с этим. Из государственного доклада Роспотребнадзора «Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2017 году» следует, что за прошлый год служба сняла с реализации 535 т запрещенной к ввозу продукции. В основном речь шла о плодах и овощах. В 2016 году из оборота изъяли 124,2 т «санкционки».