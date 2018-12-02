ФТС заявила о резком росте количества санкционных товаров в России

В Россию стали ввозить больше санкционной продукции. За неполные 11 месяцев этого года Федеральная таможенная служба (ФТС) изъяла на границе 56 тыс. т скоропортящихся и запрещенных сельхозтоваров.

Это на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом большая часть из них была под эмбарго, рассказали «Известиям» в пресс-службе ФТС.

Эксперты объясняют подобный рост привлекательностью российского рынка и налаживанием нелегальных каналов сбыта.

По их мнению, изменить ситуацию будет непросто в связи с лояльным отношением зарубежных стран к незаконным поставкам в Россию. К тому же зачастую они осуществляются при помощи российских предпринимателей, отмечают специалисты.

Наибольшее количество запрещенной продукции поставляли Польша, Украина, Литва, Дания и Норвегия.

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