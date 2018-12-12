Экс-депутат Верховной рады назвал причину миграции украинцев в Россию

Политика украинских властей вынуждает 3 млн граждан страны работать в России. Такую точку зрения высказал бывший депутат Верховной рады Кирилл Куликов в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, в РФ трудятся 3 млн граждан Украины.

«Мы виноваты в том, что мы не дали возможность этим людям работать в Украине <...> Они вынуждены работать в России», — цитирует Куликова «РИА Новости».

Экс-депутат пояснил, что приехавшим на заработки гражданам Украины приходится выполнять не востребованную россиянами работу.

«Они не работают, в отличие от Лободы <...> в шоу-бизнесе. Они работают на низкоквалифицированной работе, которую не хотят выполнять москвичи, питерцы и так далее», — посетовал Куликов, не указав при этом, какую работу он имеет в виду.

Причину злоключений соотечественников, ставших трудовыми мигрантами, экс-парламентарий видит в недружественной политике властей Украины по отношению к собственным гражданам.

«Мы должны попытаться как-то этих людей поддержать, а мы им постоянно ставим препятствия на их жизненном пути», — резюмировал Куликов.

11 декабря украинский депутат выразил надежду на то, что Крымский мост будет уничтожен инопланетянами.