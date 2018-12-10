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Экс-депутат рады заявил о возможности увидеть патриотизм в ВСУ только в состоянии опьянения

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Говоря о росте патриотизма среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), президент страны Петр Порошенко выдает желаемое за действительное. По мнению экс-депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника, подобные выводы можно сделать только в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«То, что на Западной Украине зашкаливает патриотизм — надо очень много выпить, чтобы прийти к таким выводам», — цитирует его НСН в понедельник, 10 декабря.

Олейник напомнил, что призывников в стране в настоящий момент отлавливают. Если взять Черкасскую область, три года назад было 10 тыс. призывников в бегах, потом 13 тыс., в этом году уже 20 тыс.», — раскрыл данные он.

Он отметил, что с Западной Украины, где якобы проживет самая патриотичная часть населения, призывники бегут в сторону Польши, других европейских стран и даже России.

Олейник подчеркнул, что у людей нет желания служить Порошенко и умирать за него, потому что они чувствуют, что война несправедлива. По его словам, детей в связи с этим стараются убрать на заработки в другие страны. Он добавил, что возросло количество взяток от тех, кто остался жить в стране и не желает идти в армию.

«Люди не верили, что будут боевые действия, но потом поняли, что это война, потому что все-таки 10 тыс. людей погибли. И сегодня желающих нет», — заключил бывший парламентарий.

Ранее в понедельник Порошенко заявил о росте патриотизма в рядах ВСУ. Глава государства подчеркнул, что его рост произошел из-за усилий для развития армии.

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